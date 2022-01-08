بغداد.. اجتماع هام بين الإطار التنسيقي والوفد الكردي المشترك

العالم-العراق

ويوم أمس الجمعة التقى الوفد الكردي الذي يمثل الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، الكتلة الصدرية في مقر الهيئة السياسية للتيار ببغداد كما اجتمع مع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، قد أبلغ الوفد الكردي المشترك خلال لقائه بمكتبه في العاصمة بغداد، أن الإطار التنسيقي يؤمن بأن تمزيق الوضع الشيعي ليس في صالح أحد، فيما قال الوفد الكردي إن "رأينا كان واضحاً، وقد بينا لكل القوى السياسية بأننا لانريد أن نكون مع طرف ضد طرف آخر".

وتتواصل المشاورات السياسية في العراق تمهيدا للوصول إلى تحالفات وتوافقات لحسم الكتلة النيابية الكبرى وتسمية رئيس مجلس النواب قبيل انعقاد الجلسة البرلمانية يوم غد الاحد.

يتبع..