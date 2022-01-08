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شبان فلسطينيون يستهدفون برجًا عسكريًّا إسرائيليًّا بالزجاجات الحارقة

شبان فلسطينيون يستهدفون برجًا عسكريًّا إسرائيليًّا بالزجاجات الحارقة
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

استهدف شبان فلسطينيون، برجًا عسكريًّا إسرائيليًّا بالزجاجات الحارقة، قرب بلدة عورتا (جنوب نابلس).

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر محلية أن "أمس الجمعة شبانا أمطروا البرج العسكري المقام على مدخل بلدة عورتا بالزجاجات الحارقة؛ "ما أدى إلى اندلاع النيران في محيطه".

وأطلق جنود الاحتلال النار صوب الشبان، دون الإعلان عن وقوع إصابات في صفوفهم، في حين "كثف الاحتلال من وجود جنوده في المنطقة"، وفقا لشهود عيان.

وتشهد عدة بلدات وقرى فلسطينية مواجهات مع قوات الاحتلال، جراء الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها الجنود ضد السكان الفلسطينيين.

وتنتشر الأبراج العسكرية الإسرائيلية فوق المرتفعات والقمم الجبلية في محيط البلدات الفلسطينية وعند مداخلها بالضفة المحتلة.

وتراقب الأبراج العسكرية التي يتحصن فيها الجنود، تحركات الفلسطينيين، وتوجّه أجهزة الاحتلال وتستدعيها للتحرك داخل البلدات الفلسطينية.

وتحاط الأبراج العسكرية بجدار إسمنتي وشبك فولاذي تعلوه نوافذ صغيرة، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة.

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شبان فلسطينيون يستهدفون برجًا عسكريًّا إسرائيليًّا بالزجاجات الحارقة