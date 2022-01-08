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بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية..

العفو الدولية تجدد مطالبتها المنامة بإطلاق سراح المعتقل السنكيس

العفو الدولية تجدد مطالبتها المنامة بإطلاق سراح المعتقل السنكيس
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ على حياة الدكتور عبد الجليل السنكيس، وجددت مطالبتها بإطلاق سراحه من دون قيد أو شرط.

العالم - البحرين

وكشفت المنظمة في حسابها على تويتر عن تلقيها أنباء مقلقة عن تدهور الحالة الصحية للسنكيس.

وفي التفاصيل أشارت المنظمة إلى أن السنكيس امتنع عن أخذ مغذي الوريد احتجاجا على قطع الاتصالات المرئية مع عائلته من نوفمبر العام الماضي. الأمر الذي أدخله في دائرة الخطر المضاعف، حيث يخوض إضرابا عن الطعام منذ 8 يوليو العام الماضي.

ونقلا عن عائلة الدكتور عبد الجليل السنكيس، قالت العفو الدولية أن حالته الصحية مقلقة للغاية، موضحة أنه يعاني من ضعف المناعة نتيجة انخفاض كريات الدم البيضاء.

ووجهت العفو الدولية خطابها مباشرة إلى حاكم البحرين حمد الخليفة، مطالبة إياه بالتدحل لوقف العقوبة الظالمة التي يتعرض إليها السنكيس، وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.

وفي سياق منفصل ارتفع عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة تطالب بإطلاق سراح السنكيس إلى 39 نائبا يوم الخميس. ومن المرجح أن تتوالى النداءات الدولية المطالبة بإطلاق سراحه.

ويخوض الدكتور عبد الجليل السنكيس وهو أحد أبرز قادة المعارضة في البحرين، إضرابا مفتوحا منذ الثامن من يوليو الماضي احتجاجا على مصادرة بحث أستغرق في إعداده من داخل السجن أكثر من 4 سنوات. وهو بحث تاريخي ثقافي يركز فيه على لهجات أهل البحرين المختلفة وأمثالهم الشعبية.

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بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية.. العفو الدولية تجدد مطالبتها المنامة بإطلاق سراح المعتقل السنكيس