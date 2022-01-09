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رئيسا الوفدين البريطاني والألماني لمفاوضات فيينا یلتقیان باقري

رئيسا الوفدين البريطاني والألماني لمفاوضات فيينا یلتقیان باقري
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

التقى رئيسا الوفدين البريطاني والألماني الجديدین لمفاوضات فيينا، كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني، السبت، في إطار المفاوضات الجارية لرفع الحظر عن ايران وإحياء الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وتواصلت يوم السبت في العاصمة النمساوية فيينا، مشاورات الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة (1+4)، (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) بحضور منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي حول رفع الحظر عن إيران.

وفي اطار المشاورات التقى المفاوضان البريطاني والألماني الجديدان برئيس الوفد الإيراني علي باقري في فندق كوبورغ.

تجدر الإشارة إلى أن تغيير المندوب الألماني قد حدث بسبب تغيير الحكومة بهذا البلد ، كما تم تغيير المندوب البريطاني بسبب تقاعد المندوب السابق "روب ماكير".

وعقب الاجتماعات المذكورة، عُقد اجتماع في فندق كوبورغ في فيينا بين باقري وإنريكي مورا ، مساعد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، ورؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة.

من ناحية أخرى ، عقدت مجموعة العمل المعنية برفع الحظر ، قبل ظهر يوم السبت ، اجتماعا على مستوى الخبراء ، وفي الوقت نفسه ، عقدت اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على مستوى الخبراء حول مختلف القضايا.

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