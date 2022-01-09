نمو حجم التجارة بين إيران وتركمانستان بنسبة 84٪ في عام 2021

العالم - ايران

وبحسب الموقع الإخباري لوزارة الطرق وبناء المساكن ، أعرب الوزير رستم قاسمي في اجتماع عقده مع سردار بردي محمدوف ، نائب رئيس وزراء تركمانستان في طهران ، عن أمله أن تتمخض نتيجة الاجتماع عن تحقيق أهداف البلدين ومصالحهما المشتركة والاستمرار بهذه اللقاءات في إيران وتركمانستان لمواصلة تنفيذ الاتفاقات.

وعدّ قطاع النقل والترانزيت من القضايا المهمة في العلاقات بين إيران وتركمانستان ، موضحاً: "في اجتماع اللجنة المشتركة توصلنا إلى اتفاقات بين البلدين تمخضت عن تحقيق إنجازات جيدة بشأن قطاع النقل والترانزيت ؛ وفي هذا الصدد اتفقنا في مجال النقل السككي على تنقل 400 الى 500 عربة يوميا عبر منفذ سرخس الحدودي.

وأوضح قاسمي أن هذا الاتفاق يحقق تقدمًا جيدًا في توطيد العلاقات التجارية، مضيفًا: "يمكننا أيضًا زيادة حجم التبادل التجاري".

واستشهد بصادرات روسيا للهند ، وقال إنها تصدر ما بين 20 و 25 مليون طن من الفحم سنويا الى الهند عبر البحرين الأسود والأحمر وقناة السويس ، وهي عملية مكلفة اقتصاديا وتستغرق أكثر من ثلاثة أشهر.

وتابع: "لكن إذا ارتبطت روسيا بإيران عبر ميناء تشابهار بالسكك الحديدية ومنها الى الهند فان ذلك الربط سيكون اقتصاديًا من حيث التكلفة وفي وقت الترانزيت أيضا لأنه لن يستغرق أكثر من 20 يوماً."

ووفقًا لوزير الطرق الايراني يمكن لهذا الربط السككي أن يجلب عوائد تقدر بمليارات الدولارات سنويًا إلى إيران وتركمانستان ويحقق العديد من الفوائد لكلا البلدين.

واعتبر قاسمي قطاع النقل الجوي مهمًا لكلا البلدين وشدد على إمكانية درجه ضمن الاتفاقات بين إيران وتركمانستان و"مستعدون لتوقيع اتفاقية حول تشكيل مجموعة عمل مشتركة".

ونوه إلى إن البلدين لديهما إمكانات جيدة في مجال النقل البري وأنه يمكن توسيع هذا التعاون.

ولفت الى إنجازات إيران وخبراتها في قطاع تصنيع واستخدام الطائرات بدون طيار ؛ "ويمكننا أن نقول أن لدينا مرتبة رفيعة في هذا المجال وعلى استعداد لتقديم المساعدة في مجال الإدارة الذكية للطرق والمواصلات باستخدام هذه التقنية".

وأشار إلى التطبيقات المختلفة للطائرات المسيرة في المجالات الأخرى لاسيما في القطاع الزراعي ، وقال: "نحن مستعدون لتقديم هذه الخبرة الفنية الى تركمانستان بهدف تعزيز التعاون بين البلدين".