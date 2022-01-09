رئيس وزراء اليابان: هذا ما فهمته عندما كنت وزيرا للخارجية!

العالم - أسيا والباسفيك

وقال كيشيدا في بث قناة "NHK" اليابانية، اليوم الأحد: "يجب على اليابان كدولة وحيدة تعرضت للقصف النووي، مواصلة تقديم المساعدة في إنشاء عالم خال من الأسلحة النووية. لكن الوضع الحالي لن يتغير إذا لم تكن هناك خطوات من جانب الدول النووية الكبرى. هذا ما فهمته عندما كنت وزيرا للخارجية".

وأشار كيشيدا إلى الأهمية الكبيرة لمنظمة حظر الأسلحة النووية، مذكر أن الدول النووية لا تشارك في هذه المنظمة.

وأوضح: "أمام الهيئات التي تشارك فيها الدول النووية الكبرى، فتوجد لدينا اليوم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. أعتقد أنه يجب على اليابان التي تعتمد على هذه الوثيقة المساعدة في جعلها أقرب من معاهدة حظر الأسلحة النووية".

وتمت المصادقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية في 7 يوليو 2017 في نيويورك بدعم 122 دولة من أعضاء الأمم المتحدة في أعقاب المفاوضات التي لم تشارك فيها الدول النووية الكبرى، بما فيها روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا. وبدأ سريان مفعول هذه المعاهدة في يناير الماضي بعد أن أبرمتها أكثر من 50 دولة. ولم تنضم الدول النووية الكبرى واليابان إلى هذه الوثيقة.