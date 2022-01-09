أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 09 يناير 2022

كيهان ..

- زيادة إنتاج وصادرات إيران من النفط رغم كل إجراءات الحظر الأمريكية

اطلاعات ...

- الطاقة الإنتاجية للنفط في البلاد تقترب من مستوى ما قبل فرض إجراءات الحظر

جوان ..

- مؤشرات إقتراب مفاوضات فيينا من التوصل لإتفاق تدفع السعودية لإرسال وفد بصورة محمومة للعاصمة النمساوية

حمايت ..

- القوى الغربية تقترب من الإذعان لجدية إيران بشأن إختبار مصداقية إلغاء الحظر والضمانات

سياست روز ..

- تدمير كازاخستان للتعتيم على هرب الناتو.. وعراقيل غربية بطريق مهمة قوات حفظ السلام

خراسان ..

- الجانب الآخر للإضطرابات بكازاخستان.. بصمات تدخل قوى وجهات غربية

جمهوري اسلامي ..

-إصابة نحو مئة فلسطيني بجروح برصاص وقنابل غاز جنود الإحتلال في جنوب نابلس بالضفة الغربية

رسالت ..

- هجوم بالقذائف الصاروخية على موقع عسكري أمريكي بمنطقة أكبر حقل نفطي بشرق سوريا

ايران ...

البرلمان العراقي الجديد يبدأ أعماله اليوم وأنباء عن تشكيل مقتدى الصدر كتلة أغلبية برلمانية

جام جم ..

- إحتجاجات في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول ضد نشر القوات الأمريكية لنظم دفاع جوي صاروخي

ابتكار ..

- مفاوضات فيينا تشهد خطوات حذرة بمسار التوصل لإتفاق نهائي

آفتاب يزد ..

- بكين تبدي دعمها وتأييدها للرئيس الكازاخستاني ولإجراءاته لإستعادة السيطرة على الأوضاع

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

ايران ...

صحيفة ايران كتبت عن الاوضاع الساخنة في جمهورية كازاخستان في مقالها ( إتحاد شرقي مقابل التدخلات الغربية ).. جمهورية كازاخستان تحولت الى ميدان اخر للصراع بين الشرق والغرب بعد اوكرانيا , فزعيم المعارضة الكازاخستانية دعا القوى الغربية للتدخل لدعم الاحتجاجات التي تعصف بهذا البلد , ومنظمة معاهدة الامن الجماعي تتحرك لدعم الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف مقابل اعمال اعمال العنف والتمرد المسلح، ( إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي أرسلت قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان بصورة عاجلة تلبية لطلب الرئيس الكازاخستاني ). وهناك قمة طارئة قريبة لقادة هذه المنظمة بشأن اعادة الاستقرار لكازاخستان التي تربطها وشائج وثيقة بروسيا .وبالطبع هناك انتقادات امريكية اوروبية لروسيا بشأن كازاخستان, وهي انتقادات ردت عليها موسكو في اتهامات ضمنية لواشنطن والغرب بصب الزيت على نيران الازمة بكازاخستان . وهناك رؤية تقول ان ما يحدث بكازاخستان طبخة غربية لاستغلال احتجاجات على الغلاء وتحويلها الى انقلاب ملون اخر لاضعاف هذا البلد ولاستنزاف روسيا المجاورة.

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( حاكم الإليزيه والشعارات التي تخدم موقفه بالإنتخابات )... الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون يدرك جيدا ان موقفه في الانتخابات الرئاسية ضعيف وهذا ماتؤكده نتائج استطلاعات الرأي ايضا . ولكن .. ( يبدو أن ماكرون يراهن على تسليط الأضواء على دور فرنسي قيادي لأوروبا تحت زعامته لإستقطاب التأييد الداخلي ) بما يخدم اهدافه الانتخابية . فماكرون يطرح شعارت عن اوروبا الموحدة وتشكيل جيش اوروبي واحد وهي شعارات لا تجد اذانا صاغية في الداخل الفرنسي فحسب بل في بلدان اوروبية ايضا وابرزها المانيا .ولكن من الصعب البت منذ الان في مدى جدوى هذا الرهان الذي يقوم به ماكرون لضمان بقائه لولاية ثانيئ في ظل وجود خصوم يحظون على تاييد مكونات مؤثرة في الشارع الفرنسي تمثل اليمين المتطرف واليمين الاكثر تطرفا اي مارين لوبان واريك زمور . ومثل هذه التيارات تدفع للخروج من الاتحاد الاوروبي.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان بمعنى ( فكرة الإلغاء التدريجي للحظر مرفوضة ) كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. يتحدث مسؤولون امريكيون واوروبيون عن تحديد مهلة لمفاوضات فيينا تارة وعن فكرة الغاء الحظر بصورة تدريجية وخطوة فخطوة , ولكن المسألة هنا هي اولا .. ( لايحق لمن تنصل من تعهداته والتزاماته في الإتفاق النووي أي أمريكا والترويكا الأوروبية الحديث عن مهلة ومشروع خطوة فخطوة ) وثانیا ان احياء الاتفاق النووي لن يكون ممكنا الا بعد الغاء الحظر المفروض على ايران وذلك بشكل كامل ومرة واحدة وعلى ان تعترف امريكا والترويكا الاوروبية بحق ايران في اختبار مصداقية الالغاء وبالحصول على ضمانات بعدم تكرار سيناريو انسحاب امريكا من عضوية هذا الاتفاق مرة اخرى .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( عام 2022 سيكون رهيبا أكثر على الأمريكيين بالعراق ).. لا يمر يوم ومنذ بداية السنة الجديدة دون ان يسمع المرء عن وقوع هجمات من كل الانواع , صاروخية وبالمسيرات وبالعبوات الناسفة على القوات الامريكية في العراق، ( إن إتساع دائرة هذه الهجمات تعكس وجود فجوة كبيرة بين نظرة حكومة الكاظمي لخروج القوات الأمريكية ونظرة قوى المقاومة) فحكومة الاكاظمي المنتهية ولايتها تصرعلى مقولة خروج القوات الامريكية المقاتلة مع بقاء خبراء ومستشارين ومدربين امريكيين وهذه هو مفهوم خروج القوات الامريكية من رؤيتها وهي رؤية ترفضها قوى المقاومة والشارع العراقي بشكل عام لصالح عدم بقاء اية قوات امريكية وبغض النظر عن اية مسميات ويافطات لمهامها . وترى هذه القوى ان خروج القوات الامريكية صوري تماما وانها غيرت مسميات مهامها فقط .. والواقع هو ان الايام والاسابيع المقبلة قد تشهد المزيد من التصعيد ضد القوات الامريكية لدفعها للخروج بالكامل من العراق .

سياست روز ..

حمل مقال لصحيفة سياست روز عنوان ( الناتو وجنون التوسع ).. تستعد بلدان حلف شمال الاطلسي الناتو لعقد اجتماعا وزاريا موسعا ببروكسل الجمعة حول الموقف ازاء روسيا واوكرانيا، ( إن حلف الناتو رفض مقترحات روسية بتهدئة الأجواء بشأن أوكرانيا وعلى أن يوقف الحلف مشاريعه التوسعية نحو الشرق ) والعجيب في الامر هو ان الناتو رفض المقترحات الروسية رغم اعترافه بعدم القدرة على مواجهة اي هجوم روسي محتمل على اوكرانيا وكذلك رغم فشل الحلف الذريع بافغانستان . ان منطق توسع الناتو نحو الشرق اي نحو الحدود الروسية قد يدفع موسكو لاجراءات حازمة لن يرى الناتو من خيار مقابلها سوى الاعتراف بعجزه مرة اخرى . فالسكرتير العام للناتو ينس ستولتنبرغ صرح مؤخرا بنفسه ان الناتو لن يتدخل عسكريا في حالة تفاقم الاجواء بين روسيا واوكرانيا . والسؤال هنا لماذا كل هذه الاصرار من قبل الناتو على التوسع نحو الشرق وهو الذي لا يستطيع الوقوف على رجليه حتى؟

جمهوري اسلامي ...

حمل مقال لصحيفة جمهوري اسلامي تساؤل يقول ( عمن يدافع ميقاتي , مصالح السعودية أم لبنان ؟) جاء فيه .. يبدو ان رئيس الوزراء اللبناني نسي خلال تصريحاته الاخيرة بأن مهمته هي ضمان مصالح لبنان وشعبه , فبدلا من ان يرد على اتهامات ملك السعودية لاكبر مكون سياسي وشعبي في لبنان اي حزب الله, انبرى لتوجيه انتقادات مبطنة للرد الصريح والمحق الذي رد به السيد حسن نصر الله على اتهامات ملك السعودية، ( ميقاتي غلف كلامه بعبارات حول أهمية حل الخلافات العربية معتبرا ما قاله نصر الله لايمثل رأي حكومته). واغمض ميقاتي عينه عن كل التدخلات السعودية في شؤون لبنان الداخلية والتي تسببت وتتسبب ايضا بتفاقم ازمات ومشاكل هذا البلد اقتصايا وسياسيا . كما نسي ميقاتي بان حزب الله هو الدعامة الرئيسية لاستقلال لبنان وامنه والى جانب الجيش مقابل الكيان الصهيوني , ميقاتي نسي كل شيئ حتى كونه رئيسا لوزراء لبنان .