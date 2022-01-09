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نواب الكتلة الصدرية يعقدون اجتماعا قبيل جلسة البرلمان (فيديو وصور)

الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

عقد نواب الكتلة الصدرية، اليوم الأحد، اجتماعاً قبيل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي الجديد.

العالم-العراق

وأفادت وسائل اعلام عراقية، بأن "نواب الكتلة الصدرية عقدوا اليوم اجتماعاً داخل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة البرلمان".

وأضافت، أن "النواب ارتدوا الاكفان خلال الاجتماع".

وتم توزيع كفن لكل نائب من الكتلة الصدرية بالتزامن مع الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.

وفي وقت سابق من اليوم الاحد وصل نواب من كتلة سائرون إلى مبنى مجلس النواب حيث مكان انعقاد الجلسة الاولى بالاكفان والزي العسكري.

ومن المقرر، أن تعقد اليوم الأحد، الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد، فيما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، عن استكمال جميع الاستعدادات لانعقاد الجلسة.

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