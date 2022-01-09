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ارتفاع عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة تطالب بإطلاق سراح السنكيس

ارتفاع عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة تطالب بإطلاق سراح السنكيس
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد الموقعين على عريضة برلمانية تطالب بإطلاق سراح الدكتور "عبد الجليل السنكيس" إلى 39 نائبا بريطانيًا.

العالم - البحرين

وقد زاد عدد الموقعين مع بداية الأسبوع الأول من شهر يناير بعد إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

ويخوض السنكيس إضرابًا عن الطعام منذ 183 يوماً. وتلفت العريضة إلى هذا الإضراب الذي بدأه منذ الثامن من يوليو العام الماضي احتجاجا على مصادرة إدارة السجن بحثا قام بكتابته خلال أكثر من 4 سنوات عن الأمثال الشعبية، واللهجات المختلفة لأهل البحرين.

كما تتطرق العريضة إلى الحكم الجائر الذي يواجهه السنكيس بالسجن مدى الحياة بسبب دوره السلمي في المطالبة بالديمقراطية أبان ثورة 14 فبراير في العام 2011.

ويعتبر السنكيس من أبرز نشطاء المعارضة وشخصية أكاديمية لها سمعة محترمة داخليًا وخارجيًا.

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