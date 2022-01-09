قاتل البطش في قبضة الغزاويين

العالم - فلسطين

وأوضحت المصادر في تصريح صحفي، أن قاتل الشهيد المهندس فادي البطش أصبح في أيدي الأجهزة الأمنية في ‎غزة في عملية أمنية محكمة.

وبينت المصادر: أن قاتل الشهيد فادي البطش دخل قطاع غزة وكان بحاجة للمال، فقام بالاتصل بالضابط “الإسرائيلي” الذي ربطه وكلفه بقتل فادي البطش مباشرة، وخلال الاتصال سأله الضابط أين أنت؟ فرد: أنا في غزة فجن جنون الضابط من فعلته وكيف عاد لغزة”.

وأضافت :”تفاجأ العميل أن أجهزة تنصت الاستخبارت بالمقاومة تتبعت المكالمة، ‏حيث تم اعتقاله فورا”.

وتابعت المصادر :”اعترف العميل أنه نفذ المهمة في ماليزيا مع شخص ثانٍ بتكليف من “الموساد” وهو من أطلق رصاصه الغادر، فقتل الشهيد فادي البطش”.

واستشهد الشهيد والأستاذ الجامعي فادي البطش في يوم 21 أبريل 2018، حين قام مجهولان يستقلان دراجةً نارية بإطلاق عشر رصاصات عليه، أثناء توجهه لصلاة الفجر في مسجد يقع قرب مقر سكنه في العاصمة الماليزية كوالالمبور.