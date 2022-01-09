بعد 3 سنوات.. الرياض تفرج عن الاميرة بسمة وابنتها، ماذا كانت تهمتها؟

خاص بالعالم

المستشار القانوني للأميرة السعودية هنري إسترامانت قال إن سلطات الرياض أفرجت عنها وعن ابنتها من سجنها التعسفي بعد احتجازهما دون توجيه اتهامات منذ ثلاث سنوات، مؤكدا وصول السيدتين الى منزلهما في مدينة جدة، ولفت استرامانت الى ان الاميرة على ما يبدو متعبة جدا لكنها في حالة معنوية جيدة.

منظمة "القسط" الحقوقية ومقرها في لندن، اكدت ان السلطات السعودية أفرجت عن الأميرة بسمة ابنة الملك سعود، مع ابنتها سهود الشريف، بعد ثلاثة أعوام على اعتقالهما دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وعقب اعتقالها ابلغت السلطات السعودية الأمم المتحدة أن اعتقال الأميرة جاء لمحاولتها السفر بشكل غير قانوني، فيما اعتقلت ابنتها لاتهامها بالاعتداء على ضابط.

وخرجت تقارير عدة حول صحة الأميرة بسمة وأنها تمر في وضع خطير داخل السجن. ونشر الحساب الرسمي للأميرة عدة مناشدات في الشهور الأولى من اعتقالها، قبل أن ينقطع عن التغريد.

وفي نيسان/ أبريل من العام الماضي ناشدت الأميرة بسمة عمّها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان بالافراج عنها وعن ابنتها سهود، مؤكدة بان حالتها الصحية مستمرة في التدهور يوما بعد يوم والتي قد تؤدي الى وفاتها، ولفتت الاميرة الى ان السلطات لم تستجب لمناشدتها الأولى، ولم تقدم العلاج لها.

وعلى اثر ذلك ناشدت أُسرة الأميرة، في نداء وجهته للأمم المتحدة بالتدخل للافراج عن الاميرة بسمة وابنتها، مشيرة إلى أن سبب احتجازها قد يكون ناقدها للانتهاكات في المملكة، وكذلك من أجل الاستفسار عن الثروة المجمدة التي خلفها والدها.

والأميرة التي تعتبر أصغر أبناء الملك الراحل سعود بن عبد العزيز، اشتهرت بانتقادها معاملة السلطات للمرأة في المملكة ومطالبتها بوقف الحرب على اليمن.

وكان من المقرر أن تسافر إلى الخارج للعلاج لكنها احتُجزت قبل ذلك بفترة وجيزة. وقال احد اقاربها ان السلطات ابلغت الاميرة بعد احتجازها بانها متهمة بمحاولة تزوير جواز سفر في ذلك الحين، مشيراً الى ان السلطات قد اسقطت التهم عنها، لكنها ظلت مسجونة مع ابنتها التي كانت ترافقها في ذلك الوقت.

