إنشاء قنصلية عراقية بمحافظة إيلام الإيرانية

العالم - ایران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاحد بين محافظ ايلام ورئيس جامعة واسط والوفد المرافق له.

واستدل محافظ ايلام في هذا الخصوص، بتصريحات السفير الايراني لدى العراق، بشأن حسم الاتفاق حول انشاء قنصلية عراقية في ايلام قريبا.

واكد "بهرام نيا" ان هذا القرار ياتي في سياق الجهود الهادفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين.

واشار بان ايران تحتل المرتبة السادسة عشرة عالميا في مجال انتاج العلم، الامر الذي يتيح فرص التعامل العلمي بين محافظتي ايلام و واسط.

واستطرد بهرام نيا، ان البلدين الصديقين والمسلمين ايران والعراق يواجهان اعداء مشتركين والدليل على ذلك مجازر القتل التي طالت خلال السنوات الاخيرة اكثر من 500 طالب واستاذ جامعي في العراق، وايضا اغتيال العلماء النوويين الايرانيين.

وفي جانب اخر من تصريحاته، دعا محافظ ايلام خطابة المستثمرين العراقيين لتعزيز نشاطاتهم الاقتصادية في هذه المحافظة الايرانية.

كما حث المسؤولين في ايران والعراق على تطوير الاسواق الحدودية "جنكولة" و"جيلات" و"شهابي"؛ مؤكدا ان ذلك يسهم في تفعيل الطاقات لدى هاتين المحافظتين.