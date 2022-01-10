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عون يحضّر للحوار.. وانقسام حول طاولة الحوار

عون يحضّر للحوار.. وانقسام حول طاولة الحوار
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

بقيت المراوحة سيدة الموقف في مختلف القضايا السياسية البارزة في لبنان، خرقتها دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطاولة حوار وطني، أطلق عليها بعض الأطراف النار فور صدورها من أبواب بعبدا.

العالم_لبنان

ومن المرجح ان يلتقي عون عددًا من أقطاب الصف الأول للتشاور حول شكل هذا الحوار، حيث من المرجح أن يزور القصر الجمهورية اليوم رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

وإعتذر بري من المشاركة في الحوار حتي الان كل من رئيس التيار المستقبل سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط استبدالها راهنا بالسعي لعقد جلسة للحكومة .

ونقلت صحيفة البناء اللبنانية عن مصادر متابعة أنه لا يزال يراوح مكانه مع عدم بذل أي جهود لحلحلة العقدة التي تقف عائقا أمام إنعقاد الحكومة ، والمتمثل بعدم إتسعداد رئيسي الجمهورية والحكومة بفتح الباب لبحث مسؤولية الحكومة عن حماية فصل السلطات عبر مطالبة القضاء بكف يد المحقق العدلي طارق بيطار عن التطاول على صلاحية مجلس انلواب بملاحقة الرؤساء والوزراء وفقا للنص الدستوري .

وحسب البناء لا أفق لطاولة حوار بعبدا في المدى المنظور في ظلّ المعلومات التي تتحدث عن عدم رغبة رؤساء الاحزاب والكتل السياسية بحوار كهذا قبل موعد الانتخابات النيابية على اعتبار أن الأولوية اليوم هي لتأمين عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع بعيدا عن اي توتير أو تفجير للاجواء الراهنة. وبالتالي فإن مصادر مطلعة تعتبر أن الرئيس عون قد يستعيض عن الحوار بلقاءات فردية مع الشخصيات السياسية، على أن يعلن في بيان حيثيات ما جرى ومواقف الأطراف السياسية المؤيدة والمعارضة.

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