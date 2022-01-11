أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022

اطلاعات ..

- وزارة الخارجية .. هدفنا التوصل لإتفاق ثابت وقابل للثقة والإستمرار بمفاوضات فيينا

كيهان ..

- المتحدث بإسم الخارجية .. إلغاء الحظر لن يتحقق بإبرام إتفاق مؤقت بمفاوضات فيينا

قدس ..

- الوزير عبد اللهيان يجري مباحثات في مسقط في أول زيارة له لبلد عضو في مجلس التعاون

خراسان ..

- فضيحة سعودية جديدة .. فبركة مشهد من فيلم وثائقي أمريكي بالعراق على أنه لمستودع صواريخ بالحديدة

سياست روز ..

- القائد العام لحرس الثورة .. مازال هناك جزء باق من الثأر لدماء الشهيد قاسم سليماني

آفتاب يزد ..

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .. لن نسمح بتكرار سيناريوهات الثورات الملونة بباحاتنا الخلفية

مردم سالاري ..

- الكرملين يلوح بقبضة حديدية مقابل محاولات إيجاد ثورة ملونة في كازاخستان

جوان ..

- البيت الشيعي في العراق يعتبر إنتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان الجديد غير قانوني

جمهوري اسلامي ..

- مصرع تسعة تلاميذ في إنفجار قنبلة مقابل إحدى المدارس في شرق أفغانستان

حمايت ..

- نواب من الحزب الجمهوري في الكونغرس يحذرون من أن أمريكا تمر بأخطر مرحلة في تاريخها المعاصر

رسالت ..

- تفاقم أجواء التوتر بين تركيا واليونان وسط تبادل للإتهامات والتحذيرات بين وزيري دفاع البلدين

ابرار ..

- حلف شمال الاطلسي الناتو لا يستبعد وقوع مواجهة مع روسيا رغم إجراء واشنطن وموسكو مباحثات أمنية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

الصحافة الایرانیة

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( أجراس الإتفاق ) .. هنالك توقعات واجواء تراقب واسعة النطاق بشأن قرب توصل مفاوضات فيينا لاتفاق نهائي , الا ان التجارب تثبت بانه لايجب استباق الامور في مثل هذه القضايا الشائكة .. ( نعم هناك مؤشرات إيجابية وتوقعات كبيرة و أجراس تدق حول قرب التوصل لإتفاق ولكن يبقى الإحتمال الآخر مطروحا بكل الأحوال) والمسألة هنا لا ترتبط بمشاعر تفاؤل او تشاؤم لكن في قضايا دولية تتضارب فيها مصالح العديد من القوى وتلعب فيه العديد من العوامل والمؤثرات دورا , ليس من الحكمة استباق الامور والبت بنتائج قبل حدوثها خاصة في ظل وجود تهديدات مختلفة لمسار مفاوضات فيينا قد تطرح نفسها في اية لحظة , فهناك ضغوط اللوبي الصهيوني

بامريكا وتحركات الكيان الصهيوني وهناك حتى تحركات جهات اقليمية للتاثير سلبا على المفاوضات هذا بالاضافة الى احتمال اصطدام الصيغة النهائية لمفاوضات فيينا بمعارضة الكونغرس نفسه .وبطبيعة الحال لا يمكن استبعاد حدوث انتكاسة بالمفاوضات ايضا بسبب الاعيب القوى الغربية في اللحظات الاخيرة .وفي كل الاحوال بلادنا اخذت كل هذه الاحتمالات في حساباتها بكل جدية .

مردم سالاري ..

حول مفاوضات فيينا ايضا كتبت صحيفة مردم سالاري في مقالها (موقف إيران الثابت ) مفاوضات فيينا تحقق تقدما بطيئا وسط اجواء ضغوط تلوح بتحديد مهلة تارة وتهدد بفشل هذه المفاوضات تارة اخرى فيما يشبه بالحرب النفسية على بلادنا املا في اقتطاع تنازلات ما منها . ( إن المسألة الوحيدة الواضحة في كل هذا الخضم وعلى مدى ثماني جولات بفيينا هي إتخاذ إيران موقفا ثابتا بكل عزم وجدية ) موقف يستند على منطق قوي يقول ان احياء الاتفاق ممكن فقط بضمان حقوقها كاملة فيه , وان الخطوة الاولى في هذا السياق هي الغاء الحظر وتقديم ضمانات لبلادنا بعدم تكرار الخروج من عضوية الاتفاق النووي وبعدم التلاعب ببنوده او تجاهلها وبوقف محاولات تحويل هذا الاتفاق الى حصان طروادة غربي لاستهداف قضايا سيادية ايرانية .

خراسان ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة خراسان في مقالها الذي يحمل تساؤل يقول ( من الذي سيتولى منصب رئاسة الوزراء؟ ).. يبدو ان مشاورات الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية والتيار الصدري قد تمخضت عن تفاهمات مبدئية بشأن آلية مشتركة لانتخاب المرشحين لتشكيل حكومة جديدة , ولكن يبدو ان عقبة رفض التيار الصدري با تضم اية قائمة مرشحين اسم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي قد بقيت دون حل . ( إن قائمة المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء تضم حتى الآن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ووزير المال الحالي عبد الأمير علاوي ) وتقول محافل عراقية ان الافضلية النسبية تميل من رؤية البيت الشيعي للعبادي خوفا من تكرار تجربة انتخاب شخصية تكنوقراطية تميل للغرب على غرا ر مصطفى الكاظمي مرة اخرى .

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها( فضيحة سعودية مدوية).. المتحدث باسم قوات التحالف السعودي في الحرب على اليمن العميد تركي المالكي زعم في مؤتمر امام عدسات الكاميرا ان هذا التحالف اكتشف مستودعا بميناء الحديدة اليمني خاص بتجميع قطع الصواريخ البالستية الايرانية , مدعيا ان ميناء الحديدة بوابة دخول هذه الصواريخ لليمن, ودعم المالكي اقواله بعرض صور لذلك المستودع المزعوم . ( السعودية أوقعت نفسها في فضيحة مخجلة بهذه المزاعم بعدما ثبت أن الصور هي من فيلم وثائقي أمريكي عن غزو العراق ) الفيلم الامريكية يحمل اسم " سيفير كلير " وتم انتاجه عام الفين وتسعة عن الغزو الامريكي للعراق عام 2003 وفيه مشاهد عن عثور القوات الامريكية على مستودع لتجميع صواريخ بالستية عراقية اي نفس المشاهد المفبركة التي عرضتها السعودي لما زعمته بمستودع صواريخ بالحديدة . ولا ندري كيف ستفلت الرياض من هذه الفضيحة ؟

سياست روز ..

في مقالها ( ماذا وراء تحذيرات بوتين ؟) كتبت صحيفة سياست روز.. الرئيس الروسي استجاب سريعا لطلب نظيره الكازاخستاني العون لمواجهة تمرد داخلي واسع النطاق , هذه الاستجابة جاءت بشكل ارسال قوات روسية على وجه السرعة في اطار قوات منظمة معاهدة الامن الجماعي لاعادة الاستقرار الى كازاخستان. ( بوتين حذر في القمة الطارئة لمنظمة الأمن الجماعي من أن روسيا لن تسمح بوقوع ثورات ملونة بباحتها الخلفية ) وقال بصراحة ان جماعات كازاخستانية تلقت تدريبات في معسكرات ارهابية خارج هذا البلد وعادت بدعم قوى اجنبية لتفجير الاوضاع الداخلية بكازاخستان. ان تحذيرات الرئيس الروسي تحمل رسالة واضحة لاية جهات غربية تراهن على اضعاف روسيا بتفجير الاوضاع حولها , ورسالة تحذير من مغبة زعزعة الاستقرار بمنطقة القوقاز وما وراء القوقاز خلف يافطات عرقية وغيرها في اشارة تلوح للصراع بين جمهوريتا اذربيجان وارمينيا والموقف التركي الطموح باستغلال هذه الاجواء .

كيهان..

نقلت صحيفة كيهان عن محافل صحفية بفلسطين المحتلة قولها ان (مسيرات حزب الله تجمع معلومات بأجواء "إسرائيل") وجاء في تقرير الصحيفة .. حذرت صحف تصدر في تل ابيب ومن بينها "ها اريتس" حكومة نفتالي بينيت من ان .. ( مسيرات حزب الله لبنان دأبت على القيام بطلعات إستطلاعية في أجواء الكيان الصهيوني في الأسابيع الأخيرة ) ان هذه التحذيرات تعكس اتساع دائرة الهلع الصهيوني من تنامي القدرات الاستراتيجية لحزب الله لبنان فمسيرات حزب الله تحولت الى كابوس مرعب اخر الى جانب كابوس ترسانة حزب الله الصاروخية للكيان الصهيوني .