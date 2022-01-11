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وهاب لـ'جعجع': هل تعني أن 'القوات جزء من خطة رفع سعر الدولار'؟

وهاب لـ'جعجع': هل تعني أن 'القوات جزء من خطة رفع سعر الدولار'؟
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى اني احاول فهم كلام جعجع وما علاقة ربح القوات بإنزال الدولار، متسائلا : هل يعني أن القوات جزء من خطة رفع سعر الدولار التي تجري اليوم لأسباب سياسية؟. صحح حكيم كلامك خطير خاصة أن الناس يشويها الدولار في هذه الساعات الحرجة.

العالم_لبنان

وكان جعجع قد أكد خلال اعلانه ترشيح الوزير السابق غسان حاصباني عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى، أن تفلّت سعر صرف الدولار وإنهيار الليرة اللبنانية لن يؤدّيا إلى تأجيل الانتخابات بل بالعكس، فالسبيل الوحيد لوقف إنهيار الليرة اللبنانية هو إجراء الانتخابات النيابية، إذ إنّ فوزنا سيؤدّي حتمًا إلى تحسّن فوري في سعر الصرف وضخّ أجواء إيجابيّة تسمح بتأمين أجواء الإنقاذ الاقتصادي.

مذكّرًا أنّ حزب القوات اللبنانية يحمل المشروع الاقتصادي الأفضل والأوسع والأشمل، وأنّ مرشح القوات اللبنانيّة في بيروت الأولى هو بإمتياز أفضل مَن طرح البرامج الاقتصاديّة.

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