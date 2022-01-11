"حرية اليمن السعيد".. تحالف العدوان ينقل اليمن الى النماء والازدهار!

العالم - السعودية

وقال المالكي: "نعلن عن انطلاق العملية (حرية اليمن السعيد) اعتبارا من صباح اليوم في كافة المحاور، وهي عملية ليست عسكرية بالمصطلح العسكري ولكنها لنقل اليمن إلى النماء والازدهار، ليصبح اليمن في المصفوفة الخليجية في مجالات التطور والنماء والازدهار"، على حد تعبيره.

هذا وتواصل طائرات التحالف السعودي شن غارات هستيرية في مأرب وشبوة والحديدة وصعدة ومناطق اخرى باليمن استهدفت فيها مواقع ومنشآت مدنية، ما ادى الى خسائر في الارواح والممتلكات.

وتقود السعودية تحالفا يشن عدوانا على اليمن منذ نحو 7 سنوات راح ضحيته عشرات الآلاف وادى الى تدمير البنى التحتية وانتشار الامراض ودخول اليمنيين في اكبر المجاعات والكوارث الانسانية في العالم بسبب العدوان والحصار.