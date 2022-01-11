ناشطو البحرين.. مطالبات بوقف 'تقاعد' النواب

العالم - نبض السوشيال

يأتي هذا الوسم البرحريني (#اوقفوا_تقاعد_النواب) بعد تداول البحرينيين لوسم (#الامطار_تفضحكم) الذي وصل نصاب الترند ايضا بداية الاسبوع الحالي وهاشتاغات اخرى وصلت ترند البحرين، الامر الذي كشف ضعف التخطيط والتنفيذ في البحرين وخصوصا في منطقة اللوزي حديثة البناء والبنية التحتية والتي يفترض ان تكون بوضع افضل بكثير مما هي عليه.

الانتقادات اللاذعة تتوالى لحكومة مملكة البحرين من قبل الناشطين الذين يمثلون عينة حقيقية تمثل الشعب البحريني في تطلعاته ومبتغياته التي عادة ما تنصدم بسوء التخطيط والادارة من قبل حكومة همها الوحيد مد يد التطبيع مع كيان محتل فاقد لكل شرعية وجودية اجتماعية وحقوقية قانونية وحتى سياسية.

اضف ذلك الى غياب خدمات البنية التحتية وحقيقة الفشل الحكومي الشامل في البحرين في ظل فساد المسؤولين وعدم وضعهم اعتبار مصالح المواطنين والبلاد في عين الاعتبار.

قبل اقل من اسبوع قال نشطاء بحرينيون إن ما تعرضت له مناطق ومنازل سكنية في البحرين في اليومين الماضيين من غرق بمياه الأمطار، يؤكد الفشل الحكومي في توفير خدمات وبنية تحتية حقيقية في البلاد. وأبرز النشطاء أن البحرين الدولة النفطية تستقبل العام الجديد بالفشل الذريع في توفير الخدمات أمام الأمطار ولكنها تجيد توفير السجون ذات الأبواب المفتوحة وتغييب الديمقراطية..

وسم اليوم الذي سنسلط الضوء حوله (#اوقفوا_تقاعد_النواب) طالب ويطالب من خلاله المغردون البحرينيون بإيقاف تقاعد النواب السابقين، في حين انتقد آخرون حصول النواب على تقاعد مقابل سنوات خدمة اقل من الخدمة التي يخدمها سائر البحرينيين.

الهاشتاغ البحريني (#اوقفوا_تقاعد_النواب) جاء اثر انعقاد لجنة الخدمات بمجلس النواب لاجتماع هو الثالث عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد الأنصاري، أمس الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن إعداد دراسة تُحدد الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية كل خمس سنوات، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاطلاع على مرئياتها، أوصت بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.



يذكر أن تقاعد النواب تم إلغاؤه في العام 2018، حيث وافقت السلطة التشريعية على إلغاء القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لاعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، على أن يتم منح مكافأة تقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية بما يعادل آخر مكافأة شهرية له عن كل سنة كاملة من سنوات عضويته، على أن تتكفل الميزانية العامة للدولة بتخصيص الموارد الكافية لتمويل مكافأة التقاعد المشار إليها.

فيما يلي نستعرض اهم الوسومات التي غرد بها الناشطون البحرينيون في سياق وسم (#اوقفوا_تقاعد_النواب) حيث غرد حساب الناشط البحريني (اخوان نجلا):

حان الوقت لمراجعة تقاعد النواب .. فهو تقاعد ظالم وينهك اموال الشعب #أوقفوا_تقاعد_النواب

غرد الناشط البحريني (ابراهيم العيسى - ebrahim alessa) قائلا:

#اوقفوا_تقاعد_النواب ليس من الانصاف ان توقف زيادة المتقاعدين وتوضع شروط واجراءات صعبة لتقاعد الموظفين ،بحجة اصلاح وانقاذ الصندوق،بينما تقاعد النواب يستنزف الملايين دون وجه حق ولا انصاف، كان الأولى ان يوقف ويلغى تقاعد النواب لتوفير الملايين في الصناديق .

غرد حساب الناشط البحريني (al_2sd) قائلا:

في 4 سنوات يحصل النائب على تقاعد لا يحلم فيه المواطن ولو عمل 100 سنة #اوقفوا_تقاعد_النواب

حساب (جند الله لن نركع الا لله) غرد قائلا:

المواطن يدفع الاف الدنانير لمدة اكثر من ربع قرن للحصول على راتب تقاعدي ويأتي النائب ويعمل ٤ سنوات ويحصل راتب تقاعدي #أوقفوا_تقاعد_النواب

طالب حساب الناشط البحريني (ctytkn01) بايقاف هدر الملايين على تقاعد النواب قائلا:

أوقفوا هدر الملايين على تقاعد النواب ، كفاية تلاعب في المال العالم على (قلة فايدة) #اوقفوا_تقاعد_النواب

نشر حساب الناشط البحريني (بويوسف -BUYOUSIF) رسما كاريكاتوريا يعبر عن ثقل حجم المصاريف التي تصرفها المملكة كرواتب تقاعدية للنواب على كاهل ميزانية المملكة..

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع ثلاثة حسابات لناشطين مختلفين غردوا تباعا حول وسم (#اوقفوا_تقاعد_النواب) اعترضوا من خلال تغريداتهم على عدم اداء النواب واجباتهم اثناء دورتهم البرلمانية مقابل الرواتب المجحفة التي يتقاضوها..

حيث قال حساب الناشطة البحرينية (@7maidx7meid): أين أنتم سعادة النواب طوال الثلاث سنوات الماضية لا حس ولا خبر #اوقفوا_تقاعد_النواب

فيما قال حساب الناشطة البحرينية (غ العتيبي): أكثر ما يثير غضبي في مجلس النواب عدم مشاركة بعضهم لا في مقترح ولا نقاش، وأقصى دور هو الضغط على زر التصويت (بسم الله عليك من الشر)\ #اوقفوا_تقاعد_النواب

1وفي السياق غرد حساب الناشطة البحرينية (Rawan): أرونا إنجازاتكم لتروا مواقفنا في دعم مطالبكم.. #اوقفوا_تقاعد_النواب