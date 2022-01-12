الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تؤيد حكما بإعدام الشابين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر

السعودية تؤيد حكما بإعدام الشابين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

أيدت محكمة الاستئناف السعودية، (الثلاثاء 11 يناير 2022)، حكماً بإعدام الشابين البحرينيين "جعفر سلطان وصادق ثامر"، وفق ما ذكرت جمعية الوفاق عبر حسابها الرسمي في تويتر.

العالم - السعودية

وكان الشابين وهما من منطقة "داركليب" البحرينية، اعتقلا في 8 مايو 2015 من منفذ جسر الملك فهد، ووجهت لهما السلطات السعودية لاحقاً تهمة التحضير لتفجير الجسر الذي يربطها بالبحرين.

وبعد حكم محكمة الاستئناف، أمام المتهمين فرصة للطعن على الحكم أمام المحكمة العليا السعودية في مدة لا تتجاوز الشهر، وهي أعلى محكمة في السعودية، وقراراتها تعتبر نهائية وباتّة.

ولا يتم تنفيذ أحكام الإعدام إلا بمصادقة من الملك السعودي، بعد تأييد الأحكام من المحكمة العليا.

وينفي سلطان وثامر التهم الموجهة لهما ويرونها ذات ودوافع سياسية، ووثقت منظمات حقوقية تعرضهما للتعذيب على يد قوات الأمن السعودية لانتزاع الاعترافات أثناء الاعتقال.

روابط ذات صلة

معتقلون بحرينيون مهددون بالإعدام في سجون السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وضع حجر أساس محطة كهربائية بقدرة 913 ميغاواط جنوب ايران

قائد حرس الحدود الايراني يصل الى كراتشي

ميقاتي يهدد بالاستقالة بحال ملاحقة حاكم مصرف لبنان

السعودية تؤيد حكما بإعدام الشابين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر

جندي بولندي هارب يعترف بمقتل أكثر من 240 لاجئ على الحدود

شاهد.. تحالف العدوان علی اليمن في مرحلة مابعد الفشل