السعودية تؤيد حكما بإعدام الشابين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر

العالم - السعودية

وكان الشابين وهما من منطقة "داركليب" البحرينية، اعتقلا في 8 مايو 2015 من منفذ جسر الملك فهد، ووجهت لهما السلطات السعودية لاحقاً تهمة التحضير لتفجير الجسر الذي يربطها بالبحرين.

وبعد حكم محكمة الاستئناف، أمام المتهمين فرصة للطعن على الحكم أمام المحكمة العليا السعودية في مدة لا تتجاوز الشهر، وهي أعلى محكمة في السعودية، وقراراتها تعتبر نهائية وباتّة.

ولا يتم تنفيذ أحكام الإعدام إلا بمصادقة من الملك السعودي، بعد تأييد الأحكام من المحكمة العليا.

وينفي سلطان وثامر التهم الموجهة لهما ويرونها ذات ودوافع سياسية، ووثقت منظمات حقوقية تعرضهما للتعذيب على يد قوات الأمن السعودية لانتزاع الاعترافات أثناء الاعتقال.