امريكا لن تلدغ روسيا مرتين

العالم - مع الحدث

وقال د.نبيل سرور في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان نشر الصواريخ، يؤكد وجود مخاوف روسية حقيقية من انخراط اميركي في المنطقة خاصة وان الانسحاب الاميركي من افغانستان كانت هدية مسمومة لروسيا.

وأكد ان التدخل الروسي السريع في كازاخستان جاء تفادياً لتكرار تجربة اوكرانيا.

وبيّن سرور ان اوكرانيا تمثل حديقة خلفية لروسيا وسبب مخاوف روسيا من التدخل الاميركي في هذه المنطقة، هو تأثير هذا التدخل علی سياسات روسيا في المنطقة.

واعتبر ان اي تحدي اميركي فعلي من خلال نشر صواريخ باليستية استراتيجية قد تهدد روسيا، او تشجيع الثورات الملونة في دول المنطقة، او تشجيع بعض الانفصاليين في هذه الدول، او تشجيع بعض الحركات التي ممكن ان تشكل مشكلة لروسيا؛ كل هذه التفاصيل قد تزعج روسيا ولهذا لاتثق روسيا بالنوايا الاميركية في مفاوضات جنيف وهذا يخلق جواً من التوتر في المنطقة.

ورأی سرور ان الولايات المتحدة تحاول خلق مشاكل في حدود روسيا من أجل منع تقدم روسيا واعاقتها من لعب دور مؤثر في العالم والمنطقة.

وقال الخبير في الشؤون الروسية د. سيرغي فوربيوف ان التحدي الأهم في العلاقات الروسية الاميركية هو الضمانات، مؤكداً ان روسيا العواصم الغربية قطعت وعوداً كثيرة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي فيما يخص عدم الانتشار العسكري نحو الشرق ولكن الوعود لم تطبق.

وأكد ان موسكو تنتظر اجابة رسمية من واشنطن بخصوص موضوع الضمانات خلال الاسبوع القادم ولحد الان لم تتضح الامور والتشاورات علی قدم وساق، رغم انها ليست بصورة مباشرة.

وقال الناشط في حزب العمال البريطاني عمر اسماعيل ان الرئيس الروسي ولاديمير بوتين يتخذ قراراته بعد حسابات دقيقة ودخوله الی كازاخستان اثبت قدرة روسيا علی حماية امنها ومصالحها خارج الحدود.

وأكد ان موضوع اوكرانيا اعطی لروسيا هذا الانطباع ان دول الناتو لن تتخذ موقفاً يدخلهم في حروب مع روسيا وهذا اعطی الضوء الاخضر لروسيا لاتخاذ القرارات التي تحبذها لنفسها.

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