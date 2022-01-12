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كردستان العراق تعلن الدخول في الموجة الرابعة لكورونا

كردستان العراق تعلن الدخول في الموجة الرابعة لكورونا
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصحة في منطقة كردستان العراق سامان البرزنجي اليوم الأربعاء عن انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا في الإقليم، محذرا من الانتشار السريع للمتحور “أوميكرون”.

العالم-العراق

وقال البرزنجي في بيان، إن “بداية الموجة الرابعة القوية والسريعة بدأت مع انتشار فيروس كورونا، والسلالة المتحورة من أوميكرون”.

وجدد تأكيده على أنه “ينبغي زيادة اتباع التدابير الوقائية الشخصية، والحفاظ على الأسر والأطفال”.

وتابع الوزير بالقول إن “أهم الإجراءات التي ينبغي اتباعها التطعيم باللقاح المضاد، وارتداء القناع الطبي، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة”،

مشددا على “ضرورة زيارة المراكز الطبية، ومراكز كورونا عند ظهور أي أعراض”.

ويعد المتحور الجديد "أوميكرون" من أخطر سلالات الفيروس المستجد، نظراً لسرعة انتشاره مقارنة بالمتحورات الأخرى.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد حذرت أمس الثلاثاء من دخول البلاد في موجة رابعة لجائحة كورونا، مشيرة الى امكانية ارتفاع عدد المصابين الذين سيحتاجون الى العناية داخل المستشفيات.

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