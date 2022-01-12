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روسيا تكشف عن معلومات جديدة بشأن متحور أوميكرون

روسيا تكشف عن معلومات جديدة بشأن متحور أوميكرون
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور)، آنا بوبوفا، أن شخصا مصابا بمتحور "أوميكرون" قد يصبح ناقلا للعدوى في اليوم الثاني بعد إصابته بالفيروس.

العالم - روسیا

وأوضحت قائلة:" نظرا لأن فترة حضانة متحور "أوميكرون" أقصر من تلك التي كانت في السلالات السابقة، فإن المريض يمكن أن ينقل الفيروس إلى الآخرين بعد الإصابة بالعدوى في غضون يوم واحد أو يوميْن فقط ، أما أعراض المرض فستظهر لاحقا، في اليوم الثالث أو اليوم الخامس".

هذا وأعلن رئيس قسم التشخيص في معهد الوبائيات التابع لهيئة الرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور)، كامل حافظوف، أن نسبة إصابة السكان الروس بمتحور "أوميكرون" ترتفع. ويتوقع أن تشهد روسيا قريبا موجة للإصابات الجديدة.

يذكر أن روسيا قد سجلت يوم 11 يناير أول نظام لاختبار متحور "أوميكرون" ذي حساسية فائقة تسمح بتحديد الفيروس خلال ساعة واحدة ونصف الساعة فقط.

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