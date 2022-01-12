"لقاء المعارضة في الجزيرة العربية" يحيي ذكرى استشهاد الشيخ النمر

العالم- لبنان

و في كلمة له خلال المراسم قال المعارض السعودي عباس الصادق إن ما تشهده السعودية على مستوى الحقوق السياسية وغلاء الأسعار أخذ أشكالا غير مسبوقة.

و أضاف عباس الصادق: أن الوضع الراهن يضاعف من مسؤولية كل شريف لإعلاء صوت الحق في الداخل السعودي.

وأوضح: أن "تحالف لقاء" تحالف إسلامي يطمح لرفع الظلم عن البلاد الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم الشعب اليمني.

من جانبه قال القيادي في لقاء المعارضة في الجزيرة العربية الشيخ جاسم المحمد علي: إن ما تمر به الجزيرة هي تهديدات وجودية وما ما تقوم به السلطة السعودية يفتت الهوية الإسلامية.

وأضاف أن لقاء المعارضة في الجزيرة العربية ينطلق من رؤية إسلامية ثورية.

بدوره قال القيادي في لقاء المعارضة في الجزيرة العربية فؤاد إبراهيم: إن المطلوب في السعودية هو تغيير شامل وإن الشعب هو من يقرر التغيير وهوية النظام.

من جهة أخرى قال رئيس الجبهة العربية التقدمية نجاح واكيم: إن ما يعانيه شعب الجزيرة العربية لا يقل عن معاناة الشعب الفلسطيني.

من جانبه قال رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينة : إن مواقف الشيخ النمر من شأنها أن تكون درسا لعلماء الأمة.

وأضاف: نحن أمام استحقاقات كبرى تتصدى لها الأمة في هذا العالم المحكوم بعصا أمريكية صهيونية.

كما أكد الشيخ غازي حنينة: أن الحكومة تشكل في لبنان ما دام فيها مقاومة ورجال مقاومة وسيد مقاومة.