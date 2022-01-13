مؤتمر بلبنان يرفع الصوت عالياً.. كفى يا آل سعود لقد عثتم الفساد بالبلاد

خاص بالعالم

واكدَ القيادي في لقاء المعارضة في الجزيرة العربية عباس الصادق أنّ وليَ العهد السعودي محمد بن سلمان عاثَ فساداً في المملكة، مضيفاً ان اللقاء لم يكن وليد اللحظة بل ان المناسبة جاءت لاطلاق رؤية سياسية عبر تحالف سياسي بهوية إسلامية، تضع مصلحة السعوديين على رأس أولياتها، موضحاً ان القضية الفلسطينية تبقى الاساس رافضا التطبيع واعتبره خيانةً للأمة. الصادق اكد ايضاً الوقوف الى جانب الشعب اليمني الذي وقف في وجه عدوان آل سعود وحصاره وما يواجهه من حرب كونية.

من جانبه، قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين المطلوب هو اليوم أن ترتفع الأصوات لتقول للسعودية كفى و ان تتوقف عن سياسة التنمر على العالمين العربي والاسلامي. وأضاف: أن ما نقوم به اليوم هو الحد الأدنى في نصرة شعب مظلوم ومسجون لا يمكنه أن يعبر عن أبسط حقوقه. وأوضح، أنه لا يمكن لأي قوة في العالم أن توقف الصوت الذي يرفع نصرة للمظلومين.

كما اكد الشيخ غازي حنينة رئيس مجلس الامناء في تجمع العلماء المسلمين أن الحكومة في لبنان ستشكل ما دام هناك مقاومة في لبنان. وقال ان من يقول إنه طرفا في لبنان يتدخل في شؤون الدول العربية، حيث توجه لوزير الداخلية بالقول إن هذا الأداء لا يؤهله لأن يكون رئيس وزراء لبنان في المستقبل.

وقد نظمت فعالية خطابية اعلامية في مجمع المجتبي (عليه السلام) في ضاحية بيروت الجنوبية بحضور رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين وحشد من الشخصيات السياسية والعلمائية والاعلامية، بدعوة من المعارضة في الجزيرة العربية وبمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر.