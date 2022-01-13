عدالة الاحتلال الاسرائيلي بين سكب القهوة والقاء قنبلة

العالم - فلسطين

ويواجه الشاب محمد سليم (19 عاماً) الحكم بالسجن، بعد أن سكب قهوة على أحد المستوطنين الذي حاول استفزازه أثناء جلوسه في ساحة باب العامود.

وأدانت المحكمة سليم بتهمة “سكب القهوة”، والاعتداء على مستوطن، ليكون بذلك أول فلسطيني يواجه “تهمة القهوة”، وهي واحدة من التهم الغريبة التي يستخدمها الاحتلال لقمع الفلسطينيين واعتقالهم.

وتتجلى "العدالة" الاسرائيلية بشكل واضح تجاه الفلسطينيين، ففي الوقت الذي يصدر فيه القضاء الاسرائيلي حكما بالسجن 28 شهرا على فلسطيني سكب قهوة على مستوطن، فان هذا القضاء خفض الاسبوع الماضي حكما اصدره ضد مستوطن القى قنبلة على منزل فلسطيني من 20 شهرا الى عام.

وأدين المستوطن، في بداية شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، بارتكاب جريمة، من خلال إلقاء قنبلة صوتية تجاه منزل مواطن فلسطيني في قرية سرطة شمال غرب سلفيت، ما أدى لإصابة مسن فلسطيني جراء تطاير شظايا زجاج منزله، وتضرر عدة منازل، بالسجن 20 شهرا، ولكن عادت المحكمة لتنقض الحكم وتخفيضه الى عام.