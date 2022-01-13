الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢
١٠:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السجن 28 شهرا لمقدسي سكب قهوة على مستوطن

عدالة الاحتلال الاسرائيلي بين سكب القهوة والقاء قنبلة

عدالة الاحتلال الاسرائيلي بين سكب القهوة والقاء قنبلة
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة إسرائيلية، مؤخرا، على شاب مقدسي بالسجن 28 شهراً، مع دفع غرامة قدرها 18 ألف شيكل، بتهمة سكب القهوة على مستوطن.

العالم - فلسطين

ويواجه الشاب محمد سليم (19 عاماً) الحكم بالسجن، بعد أن سكب قهوة على أحد المستوطنين الذي حاول استفزازه أثناء جلوسه في ساحة باب العامود.

وأدانت المحكمة سليم بتهمة “سكب القهوة”، والاعتداء على مستوطن، ليكون بذلك أول فلسطيني يواجه “تهمة القهوة”، وهي واحدة من التهم الغريبة التي يستخدمها الاحتلال لقمع الفلسطينيين واعتقالهم.

وتتجلى "العدالة" الاسرائيلية بشكل واضح تجاه الفلسطينيين، ففي الوقت الذي يصدر فيه القضاء الاسرائيلي حكما بالسجن 28 شهرا على فلسطيني سكب قهوة على مستوطن، فان هذا القضاء خفض الاسبوع الماضي حكما اصدره ضد مستوطن القى قنبلة على منزل فلسطيني من 20 شهرا الى عام.

وأدين المستوطن، في بداية شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، بارتكاب جريمة، من خلال إلقاء قنبلة صوتية تجاه منزل مواطن فلسطيني في قرية سرطة شمال غرب سلفيت، ما أدى لإصابة مسن فلسطيني جراء تطاير شظايا زجاج منزله، وتضرر عدة منازل، بالسجن 20 شهرا، ولكن عادت المحكمة لتنقض الحكم وتخفيضه الى عام.

روابط ذات صلة

تخفيض حكم مستوطن القى قنبلة على منزل فلسطيني

استشهاد مسن فلسطيني بعد اعتقاله والاعتداء عليه

اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في شمال الخليل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. خبير عسكري: العدوان يخشى من سيطرة قوات صنعاء على شبوة

وزير الخارجية الايراني يتوجه الى بكين 

شاهد بالفيديو.. واشنطن تعود للغة التهديد: على موسكو الاختيار بين الدبلوماسية او المواجهة!

تدمير 3 اوكار لـ"داعش" في عمق صحراء الانبار

السجن 28 شهرا لمقدسي سكب قهوة على مستوطن عدالة الاحتلال الاسرائيلي بين سكب القهوة والقاء قنبلة

يوم للغصب على الاراضي اللبنانية و استمرار قطع الطرقات من قبل المحتجين