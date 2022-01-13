المغرب يوافق على تعيين سفير ألماني جديد في البلاد

العالم-المغرب

وقالت السفارة الألمانية في تصريح لـ"هسبريس": "لقد سررنا بمنح موافقة للسفير تسان-أيزن"، مشيرة إلى أن "الحكومة الفيدرالية الألمانية الجديدة عملت في الأسابيع القليلة الماضية على تعيينات جديدة في مناصب دبلوماسية مهمة. ولهذا، سيقدم طلب اعتماد جديد لشغل منصب سفير الجمهورية الألمانية الفدرالية لدى المملكة المغربية في المستقبل القريب".

وذكرت أنه "من وجهة نظر الحكومة الاتحادية الألمانية، فإن من مصلحة كل من ألمانيا والمملكة المغربية أن تستمر العلاقات الموسعة والجيدة في جميع المجالات وأن تعود إلى سالف عهدها قبل شهر مارس من السنة الماضية"، مشيدة برغبة المملكة المغربية في إعادة فتح قنوات الاتصال المباشر والعودة إلى العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأكدت أن هذا القرار يعد "الطريقة المثلى من أجل إزالة أي سوء تفاهم"، مضيفة: "من خلال التواصل بروح من الشراكة والاحترام مع بعضنا البعض، نحن على ثقة بأن التوترات التي نشأت ستتم إزالتها، وذلك بالتركيز على القواسم المشتركة".

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "هسبريس"، فقد كان من المفترض أن يتم تعيين تسان-أيزن، الذي سبق أن اقترحته الحكومة السابقة، سفيرا جديدا لألمانيا لدى المملكة المغربية، غير أن وزيرة الخارجية الألمانية ارتأت أن تقترح اسما جديدا، يكون يحظى بثقة كبيرة منها شخصيا وتعول عليه لإرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأبلغت برلين الرباط بذلك، يوم الأحد الماضي، التي وافقت على المقترح، وينتظر أن تعلن عنه خلال اليومين المقبلين.

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا بعد انتقاد برلين لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أواخر 2020، فأعلنت الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية فيها.