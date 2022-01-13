هاشتاغات لبنانية ترفض القمع والتنمر السعودي

العالم - نبض السوشيال

نتعرض في حلقة اليوم من (نبض السوشيال) الى هاشتاغات (#صادعا_بالحق و #الموت_لال_سعود و #نمر_باقر_النمر) لما لها من اهمية قصوى تستمدها الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر ولمناسبة الفعالية الخطابية الاعلامية التي اقامتها المعارضة في الجزيرة العربية بمناسبة الذكرى السادسة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر في مجمع المجتبي (عليه السلام) في ضاحية بيروت الجنوبية بحضور رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين وحشد من الشخصيات السياسية والعلمائية والاعلامية.

الفعالية نددت بالممارسات التعسفية وتجاوز الرياض لكل الأعراف الدولية والإنسانية التي تنتهجها الرياض بحق المعارضين من ابناء الجزيرة كما نددت بالنهج السلوكي الذي تتبعه السعودية بحق شريحة كبيرة من ابناء بلاد الحجاز، وذلك ما اشار اليه عضو المعارضة في الجزيرة العربية عباس الصادق الذي قال "إن نظام ال سعود واسرته الحاكمة تجاوزت كل مألوف ومعقول بهدر كرامات الناس".

الصادق طالب الجميع برفع الصوت بوجه هذا الطغيان الذي غمس حكمه بدم الأبرياء حسب توصيفه، معلنا في الوقت نفسه عن "انطلاق فعاليات المعارضة في الجزيرة العربية التي تضم جميع الاطياف"، والتي شاركت فيها حركة انصار الله التي اكدت في كلمة ألقاها عضو المكتب السياسي عمار الحمزة، "وقوف اليمنيين الى جانب اخوانهم في الجزيرة العربية بوجه العدوان السعودي الذي لا يعرف الا القمع والقتل بوجه الكلمة الحرة".

شارك في هذه الفعالية ايضا رئيس الجبهة العربية التقدمية النائب الاسبق نجاح واكيم الذي قال خلال كلمته "ان معاناة الشعوب في الجزيرة العربية من النظام السعودي لا تقل تاثيرا عن معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال الاسرائيلي، مستعرضا دور النظام السعودي التاريخي في تفتيت المنطقة العربية ومنع وحدتها بالتآمر عليها ودورها ايضا في دعم عدوان "اسرائيل" على لبنان عام 2006، مطالبا السلطات اللبنانية "كف العدوان السعودي على لبنان وليس العكس".

وفي السياق، اعتبر رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينة: " أن شهادة الشيخ نمر باقر النمر تجسيد لنهج الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) وقال: "إن سلطات ال سعود لا تفهم الا سياسة القتل والشنق والمنشار بوجه الكلمة الحرة، معتبرا انها عنوان التسلط والقتل واراقة الدماء في المنطقة، منتقدا كلام وزير الداخلية اللبنانية حول وصف الشهيد بالارهابي ووعيده بملاحقة الاحرار من المعارضين للسعودية" وقال: " إن ما تقوم عليه قوة لبنان هو بفعل المقاومة وليس اي امر اخر".

وفي كلمة الختام لهذه الفعالية القى رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين كلمة حزب الله التي استعرض فيها "مسار الشيخ الشهيد نمرباقر النمر في مواجهة النظام السعودي بالكلمة والمحاضرات والتوعية الذي قابلته بها السلطات بالقتل والترويع، معتبرا ان المسؤولية الشرعية تطلب من كل احرار العالم بقول كلمة الحق دون خوف من اي هيمنة وسيطرة واستقواء بامريكا والغرب".

وعن المتشدقين بالعروبة قال: "ان اليمن وشعب الجزيرة العربية وفلسطين والمقاومة هم العرب الاصيلين والاصليين"، وان "المطلوب نتيجة السلوك غير السوي لهذا النظام ان ترتفع الاصوات بوجه ال سعود بالقول كفى تدميرا وهتكا للحرمات واعتداءا على المقدسات وقتلا للعزل في اليمن وكفى تآمرا على قضايا العرب والمسلمين وفي المقدمة القدس الشريف ".

ووجه الشيخ صفي الدين كلامه للقاصي والداني قائلا:" يجب ان تتوقف السعودية عن التنمر والاعتداء على ابناء المنطقة بفعل إنفاق المال وشراء الذمم، لان هذه الثروات هي ثروات الامة وليست للنظام الحاكم، وإلى كل الذين ارتفعت اصواتهم مؤخرا عليهم، الوقوف بوجه تدخل السعودية بالشأن اللبناني، وكفى تشدق بالحرص العربي مقابل حفنة من المال، والمطلوب عدم فرض رأي السعودية بشان سيادة لبنان وتصنيفها اللبنانيين والتحريض على بعضهم البعض ووقف الفتنة التي تمد العدو الاسرائيلي وامريكا وتدخلها عبر المال بايجاد الشرخ والقطيعة حتى بين ابناء الطائفة الواحدة".

نستعرض الان اهم التغريدات التي جاءت في حسابات المغردين اللبنانيين والسعودين وعموم المتضررين من سياسات هذه المملكة المتسلطة ابناء كافة شعوب المنطقة خصوصا الدول الرافضة للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي والرافضة للهيمنة الاميركية على بلدان المنطقة، حيث غرد حساب الناشطة (دنيا ناصر - Donia H.Naser) ناشرة قولا للشهيد نمر باقر النمر قال فيه:

أقر أن الدولة ليست أهم من كرامتي بل أن حياتي أيضا ليست أهم من كرامتي... الشهيد الشيخ #نمر_باقر_النمر #الموت_لآل_سعود #صادعاً_بالحق

غرد حساب (الشيخ حسن شعيب) قائلا: باسمه تعالى المقاومون في ساحة الميدان ، سيوفهم تتشوق لرقاب العابثين بأمن شعبنا ، فاذا سمعوا صوت المنادي هلموا أسقطوا رؤوس المستكبرين والفجار أيها الصهاينة ياأبناء سعود أنتم وشيطانكم الاكبر (هي آخر أيامكم) . "وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ" #الموت_لآل_سعود

غرد حساب الناشطة اللبنانية (كاميلا بعلبكي - Kamela baalbaki) قائلة: لأنه ازعج العائله الحاكمة قتلوه وهذا اكبر دليل على اجرام هذه العائله #صادعاً_بالحق #الموت_لال_سعود

نشر حساب المغردة اللبنانية (زهراء خاتون) صورة لاضرحة ائمة البقيع (سلام الله عليهم) قبل هدمها من قبل شيوخ الوهابية التابعين اساسا لسلطة آل سعود الحاكمة في المملكة التي اسسها هؤلاء الملوك بدعم من بريطانيا على اراضي جزيرة العرب.

قالت الناشطة (زهراء خاتون في تغريدتها: هذه القبب ستُشيد.. قاب قوسين من ان تعود #الموت_لال_سعود

قال حساب الناشطة اللبنانية (هبة حداد - Heba hadad) موجهة تغريدتها للسعوديين الموالين والمناصرين لحومة سلطة آل سعود القمعية:

لازم السعودي يفهم انه اذا مفكر كل #لبنان على شكل يلي بيروحوا لعندهم لتبويس الايادي والشحادة بتكون غلطان حبيبي في ناس بلبنان اذا بتدق بكرامتها بتدعس بوجهك لو بدك تكون لغم #الموت_لال_سعود #نمر_باقر_النمر

من جهته، غرد حساب الناشط اللبناني (علي فرحات - Ali Farhat) مُعرِّفا سلطة آل سعود بانها رمز لكل الطغاة قائلا

آل سعود هم رمز لكل الطغاة على مر التاريخ وسيبقى حزب الله شوكة في أعينكم وسنرفع الصوت اكثر بالموت لكم ولصيصانكم في لبنان. #الموت_لال_سعود

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة للناشط اللبناني (علي سويدان - Ali sweidan) الذي نشر صورة الشهيد الشيخ نمر باقر النمر وعلق قائلا:

لعن الله أمّةً قتلتك.. السلام على الناطق بالحق في وجه ظلم آل سعود #الموت_لآل_سعود