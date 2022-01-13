إيران وباكستان عازمتان على مجابهة المخلين بأمن الحدود المشتركة

العالم - إيران

وأضاف قائد قوات حرس الحدود الإيراني أن "البلدين الصديقين والجارين والمسلمين إيران وباكستان تضطلعان بدور هام في تأمين المنطقة والتعاون البحري وصدّ العمليات الإجرامية داخل الحدود البرية والمائية".

وقال العميد كودرزي إن حرس الحدود الإيراني يقيم تعاونا جيدا مع نظيره الباكستاني، ولاسيما في مجال الأمن البحري؛ لافتا بانه تباحث خلال زيارته الحالية لباكستان (وتحديدا مدينة كراتشي)، في سبل تطوير التعاون مع وكالة الأمن البحري الباكستانية.

كما أشاد بمبادرة الجانب الباكستاني لتسوير الحدود المشتركة مع إيران؛ وقال: إن زملاءنا الباكستانيون أكدوا بأن هذا الإنجاز سيتيح لهم إمكانية رصد الشريط الحدودي باستخدام الأجهزة الألكترونية والذكية.

وشدد قائد قوات حرس الحدود الإيراني، بالقول: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحرص دوما على رصد الحدود المشتركة مع جارتها الشرقية، وقامت في السياق بعمليات التسوير وإنشاء أبراج المراقبة واستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة؛ لمنع التسلل وصد التحركات الإرهابية بقوة.

وقام وفد حرس الحدود الايراني الذي يراسه "العميد احمد علي كودرزي" الى مدينة كراتشي الباكستانية، بزيارة تفقدية لوحدة العمليات التابعة لمناورات "باراكودا -11"، للانقاذ والاغاثة التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي باستضافة وكالة الامن البحري الباكستانية في منطقة بحر العرب.

وجرت مراسم اطلاق مرحة العمليات ضمن مناورات باراكودا -11 اليوم الخميس، بحضور المدير العام لوكالة الانقاذ والاغاثة الباكستانية الادميرال "ميرزا فؤاد امين بيك" وجمع من كبار القادة العسكريين في هذا البلد، الى جانب العميد كودرزي واعضاء الوفد الامني الايراني الذي ضم المستشار العسكري بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باكستان "العقيد مصطفى قنبر بور".

يذكر ان الدورة الحادية عشرة لمناورات "باراكودا" للانقاذ والاغاثة، بدات منذ الثلاثاء الماضي (11 يناير 2022) بمشاركة 19 دولة، وتختتم اليوم الخميس، داخل المياه الاقليمية الباكستانية في بحر العرب.