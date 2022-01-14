مسؤول جمركي: صادرات السلع الايرانية ستبلغ 46 مليار دولار

العالم - ايران

واشار عسكري في تصريح له الخميس الى الاسراع في وتيرة الصادرات ورفع بعض العقبات من امام التجارة الخارجية وقال: ان الصادرات بلغت 3.5 مليار دولار شهريا في النصف الاول من العام الجاري و 5 مليارات دولار شهريا في النصف الثاني من العام.

واعتبر تولي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة موضوع اعادة عوائد العملة الصعبة المستحصلة من الصادرات وزيادة حوافز المصدرين بقرار "الواردات ازاء الصادرات" والعبور من ظروف كورونا، من اسباب تسارع وتيرة الصادرات.

واكد ضرورة زيادة انشطة المستشارين الاقتصاديين الايرانيين في الاسواق المستهدفة وكذلك زيادة الاجتماعات مع مسؤولي الجمارك في الدول الجارة، وذلك من اجل زيادة الصادرات.