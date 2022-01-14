وفد من حماس سيزور الجزائر يوم السبت القادم

العالم-فلسطين

وأكد هارون الدين أنه من المتوقع أن يصل الوفد العاصمة الجزائرية السبت القادم، يرأسه عضو المكتب السياسي في الحركة ومسؤول ملف العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، وبعضوية عدد من القيادات منهم مسؤول ملف العلاقات الوطنية حسام بدران.

وقال هارون: الزيارة جاءت بدعوة كريمة من الأشقاء في الجزائر، بلد الشهداء، مشيداً بدورها والشعب الجزائري ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية . مضيفا, وفق المعلومات، فإن الدعوة وجهت في الفترة الحالية إلى حركة حماس، والأشقاء في الجزائر يسعون إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية , حسبما نقل المركز الفلسطيني للاعلام.

وأكد عضو المكتب السياسي، أن المصالحة الفلسطينية لدى حركة حماس أساسياتها معروفة وواضحة، أبرزها أن تكون انتخابات عامة يحتكم فيها الجميع إلى الشعب الفلسطيني، وما يقرره الشعب نحن تبعٌ له، ليتم الاتفاق على قيادة ووطنية.

وأوضح أن الحركة ذاهبة للمصالحة على أساس الشراكة في القيادة الوطنية، للعمل على مقاومة الاحتلال ومواجهة الاستيطان.