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مباحثات لتعزيز التعاون الأمني بين البحرين وكيان الاحتلال

مباحثات لتعزيز التعاون الأمني بين البحرين وكيان الاحتلال
الجمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

بحثت البحرين وكيان الاحتلال الإسرائيلي، سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني.

العالم - البحرين

جاء ذلك، في اتصال هاتفي بين وزير داخلية البحرين "راشد بن عبد الله آل خليفة"، مع ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "عومير بارليف".

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، الخميس، إن "الاتصال تناول العلاقات بين الجانبين ومجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات، ومواضيع أخرى تتعلق بتعزيز العلاقات وتطوير العمل المشترك".

ويأتي الاتصال في ظل محاولات الجانبين تفعيل اتفاق التطبيع الذي وقع بين المنامة و"تل أبيب"، في منتصف سبتمبر/أيلول 2020، برعاية أمريكية.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قام وزير الخارجية البحريني "عبداللطيف الزياني"، بأول زيارة رسمية للأراضي المحتلة.

وفي 30 سبتمبر/أيلول 2021، افتتح وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي "يائير لابيد"، سفارة كيان الاحتلال في العاصمة البحرينية المنامة.

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