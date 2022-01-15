أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 15 يناير 2022

كيهان ..

- تهميش الحظر .. إفتتاح مصفاة جديدة ضخمة وزيادة الصادرات النفطية بنسبة أربعين بالمئة

وطن امروز ..

- قفزة في الصناعات الفضائية الإيرانية .. تطوير محرك يعمل بالوقود الصلب للصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية

آفتاب يزد ..

- عودة فريق مفاوضات فيينا بصورة مؤقتة , وأوروبا تتحدث عن إمكانية التوصل لإتفاق

ابتكار ..

- دخول الإتفاق الإستراتيجي بين إيران والصين مجال التنفيذ خلال زيارة الوزير عبد اللهيان لبكين

جوان ..

- في لعبة أمريكية متهرئة .. بلينكن يحدد مهلة لمفاوضات فيينا ونواب بالكونغرس يدعون للإنسحاب منها

ابرار ..

- الإتحاد الأوروبي يعتزم التحرك لتدريب الجيش الأوكراني ولتعزيز قدراته القتالية

مردم سالاري ..

- موسكو تهدد واشنطن رسميا بعودة صواريخ الجيش الأحمر الى أمريكا اللاتينية ثانية

رسالت ..

- وقوع أربعة إنفجارات بمناطق تواجد القوات التركية والتنظيمات الإرهابية في سوريا

جمهوري اسلامي ..

- غارات جوية سعودية جنونية مكثفة على ثلاث محافظات يمينية توقع خسائر بين المدنيين

سياست روز ..

- قوات حرس الثورة الإسلامية تبدأ مناورات واسعة النطاق في جنوب شرقي البلاد

حمايت ..

- المحكمة الفدرالية العليا في العراق تجمد مهام الهيئة الرئاسية للبرلمان العراقي الجديد

اطلاعات ..

- تحذيرات روسية مباشرة لأمريكا .. سننشر قوات في فنزويلا وكوبا

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

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سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( أهداف لعبة متكررة ).. في خضم انشغال العراق بقضايا البرلمان الجديد وبتشكيل حكومة جديدة, وقعت هجمات غامضة على مواقع عسكرية امريكية هنا وهناك في العراق , وكالعادة سارعت امريكا والمحافل والجهات الاعلامية التابعة لها وتلك الدائرة في فلكها لتوجيه اصابع الاتهام لقوى وفصائل مقاومة. ( إن وراء توجيه مثل هذه الإتهامات المفبركة للمقاومة , محاولة للتأثير على المعادلات السياسية والبرلمان في العراق )

عبر اضعاف قوى المقاومة , وبالطبع تخدم مثل هذه الهجمات الغامضة هدف امريكا في طرع ذرائع جديدة للبقاء عسكريا في العراق , ذرائع تسهل عليها الالتفاف على قرار البرلمان العراقي الداعي لخروج القوات الامريكية والحليفة لها من الاراضي العراقية من دون اية استثناءات. وليس هذا فحسب بل ان امريكا تناور بافتعال مثل هذه الهجمات والصاقها بفصائل مقاومة وحتى بايران بشكل غير مباشر, لايجاد ضغوط جديدة على بلادنا في مفاوضات فيينا ايضا.

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( روسيا والتلويح بنشر قوات بكوبا وفنزويلا ).. يبدو واضح من اتخاذ روسيا لمواقف حازمة جديدة على صعيد الازمة مع الغرب ان صبرها يقترب من النفاد تماما .. ( موسكو لوحت بورقة نشر قوات روسية بكوبا وفنزويلا مقابل أية إجراءات غربية إستفزازية بشأن أوكرانيا والأمن بأوروبا) ان هذا التصعيد الروسي في لهجة الخطاب مقابل الغرب ياتي بعد فشل المباحثات الامريكية الروسية وفشل المفاوضات بين موسكو وبروكسل حول اوكرانيا وقضايا الامن بالقارة الاوروبية .

وهو فشل يرتبط برفض امريكا وحليفاتها بالناتو للمقترحات الروسية الداعية لوقف توسع الناتو نحو الشرق اي نحو حدودها وبعدم ضم اوكرانيا لعضوية الناتو . لذلك قررت روسيا نقل التحدي للباحة الخلفية لامريكا وللخاصرة الامريكية الضعيفة نفسها اي كوبا وفنزويلا.

جوان ..

في مقالها ( كوريا الشمالية ترد على العقوبات الامريكية صاروخيا).. كتبت صحيف جوان .. امريكا فرضت عقوبات اقتصادية جديدة على كوريا الشمالية بعد قيام الاخيرة باجراء تجربتين على جيل جديد من الصواريخ البالستية .. ( إن بيونغ يانغ ردت على هذه العقوبات الامريكية بتحدي كبير من خلال اجراء تجربة صاروخية هي الثالثة خلال أسبوعين) والحقيقة هي ان كوريا الشمالية التي سبق وان اختبرت مسار التفاوض مع امريكا وحتى على مستوى القمة خلال حكم ترامب من دون جدوى , لاترى اليوم اي فارق بين مواقف الادارة الحالية عن سابقتها وهذا هو السر في تصميم بيونغ يانغ على تصعيد تحديها لمنطق العقوبات الامريكية عبر تجارب صاروخية .

اطلاعات

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها(تفاقم الخلافات بين بوتين وبايدن) روسيا ترجمة رفضها لاية مشاريع توسعية لحلف الناتو نحو الشرق بحشد قوات ضخمة على امتداد حدودها مع اوكرانيا, والرئيس الروسي بوتين وضح موقف الكرملين الحازم في هذا الشأن بمباحثاته مع نظيره الامريكي بايدن الذي لوح بورقة عقوبات قاسية على روسيا . ( إن مباحثات بوتين بايدن كشفت عن خلافات عميقة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا والأمن الأوروبي ) ويبدو واضحا بان هذه المباحثات لم تخفف من هواجس الكرملين ازاء نوايا حلف الناتو من وراء محاولة ضم اوكرانيا لعضويته , وهي هواجس ازدادت بعد رفض امريكا وحليفاتها بالناتو لمقرحات موسكو التي تطالب بضمانات عدم توسع الناتو نحو الشرق . ان الاجواء باتت تأخذ منحى اكثر خطورة , ويبدو ان روسيا باتت ترى بان تصعيد الضغوط على امريكا عبر التلويح بورقة نشر قوات روسية بكوبا وفنزويلا قد يدفع واشنطن وحليفاتها لقبول مقترحاتها, ولكن من الصعب التكهن فيما قد يحدث, ولكن في كل الاحوال قد تترك هذه الاجواء المشحونة ظلال قاتمة على مفاوضات فيينا ايضا.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( ضجة إعلامية مفتعلة للتحالف السعودي ) .. يثير التحالف السعودي ضجة اعلامية مبالغ فيها بشكل لا يصدق محاولا تصوير تقدم محدود لمرتزقة الامارات وبدعم جوي مكثف للتحالف في محافظة شبوة وكأنه انتصار استراتيجي حاسم رغم ان هذا التقدم لم يخرج عن اطار استعادة ثلاث مديريات فحسب بالمحافظة وبشق الانفس. ( إن التركيز الإعلامي الواسع النطاق على إستعادة هذه المديريات يستهدف التعتيم على هزائم التحالف الإستراتيجية في مأرب ) ان معركة مارب هي التي ستحدد الخطوط النهائية لنتائج هذه الحرب العدوانية التي تقودها السعودية منذ سنوات على اليمن ,وهي خطوط باتت معالمها ترتبط بمعركة محافظة مارب الاستراتيجية حيث توشك القوات اليمنية من جيش ولجان شعبية على تحرير مركز المحافظة اي مدينة مأرب نفسها ايضا .

رسالت ..

صحيفة رسالت سلطت الضوء على وجود ( أنباء متضاربة بشأن تعرض بن سلمان لمحاولة إغتيال ) وحسب تقرير الصحيفة.. يقول معارض سعودي لم يكشف عن اسمه في موقعه ( رجل دولة) ان ولي عهد السعودية نجا من محاولة اغتيال. (( هذا المعارض أوضح أن بن سلمان هرع إثرها الى جزيرة "جبل حسان" بالبحر الأحمر وسط إجراءات أمنية مشددة) واضاف هذا المعارض السعودي الذي قال بانه شغل منصب مستشار امني بالرياض ان السلطات اعتقلت بعدها عشرات الضباط من انصار ولي العهد السعودي المعزول محمد بن نايف وسط تعتيم امني واعلامي . ولم تصدر اية توضيحات من البلاط السعودي او اي تعقيبات من مصادر محايدة على هذا الخبر بعد .