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انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في ايران

انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في ايران
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 1421 إصابة و 18 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 132 الف و44 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 1421 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و218 الفا 741 شخصا.

وأضافت أن الفا و 369 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و62 الفا و 633 شخصا لغاية الآن.

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انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في ايران

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