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تعرف على أجمل الطرق في العالم لجولة سياحية لا مثيل لها

تعرف على أجمل الطرق في العالم لجولة سياحية لا مثيل لها
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

يعتبر البعض أن السفر هو غذاء الروح والعقل أيضًا خاصة عندما تعتمد الرحلات على السيارة والطرق البرية، فهناك مجموعة من الطرق تعد قيادة السيارة عليها متعة ومغامرة فريدة. ونبدا بصورة الخبر طريق "أردبيل - أستارا" شمال ايران.

العالم- منوعات

هناك بعض الطرق في العالم، مثل طريق جالوس (شمال ايران)، حيث لايمكنك مقاومة الطبيعة الساحرة والجبال التي ستشاهدها هناك.

وكذلك هذه الصورة للطبيعة الجميلة والطريق الحلزوني لمدينة رودبار بمحافظة جيلان (شمال ايران).

و طريق المحيط النرويجي

تم اختيار طريق المحيط الأطلسي الذي يصل بين مدينتي مولدي، وكريستيانسوند في النرويج كأحد افضل مشاريع القرن. يرافقك هذا الطريق مع مناظر ساحرة للبحر.

طريق ستيليو ، إيطاليا

طريق استيليو في ايطاليا وهو طريق خطير والسياقة فيه مجازفة كبيرة..الا ان الكثير يفضلونه بسبب مناظره الجميلة..وهو طريق كثير المنعطفات ويحتوي على مالايقل عن ٦٠ منعطفا حادا..ويزداد ارتفاعه تدريجيا الى حوالى ٩٠٠٠ قدم. تم بناء هذا الطريق عام 1820 وتغير تصميمه بشكل طفيف في القرنين الماضيين.

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