السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: الحفاظ على الوضع الحالي وتحسينه يتطلب الالتزام بالإجراءات الصحية 

رئيسي: الحفاظ على الوضع الحالي وتحسينه يتطلب الالتزام بالإجراءات الصحية 
السبت ١٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الايراني على أنه نظرا للانخفاض الكبير في عدد الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ، من الضروري الحفاظ على الوضع القائم وتحسينه والالتزام الصارم بالإجراءات الصحية واستمرار المراقبة.

العالم - ايران

واشار آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت ، إلى موضوع طلب إلغاء حظر حضور الجماهیر بالمسابقات الرياضية واقامة المعارض مؤكدا على ضرورة الالتزام الصارم بالتوصيات الصحية خلال اقامة المسابقات مع حضور عدد محدود من المهتمين ، وعلى الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وشدد الرئيس الايراني على أهمية مراعاة مبادئ الصحة في وسائل النقل العام ، وقال: "حماية صحة الناس في وسائل النقل العام ، وخاصة في المترو والطائرات ، ذات أهمية مضاعفة ، ويجب أن تسهم خطط الجهات المسؤولة بهذا الصدد في حماية الناس من الاذى ".

وأعرب عن تقديره لدعم المواطنين وجهود جميع المعنيين ، لا سيما قطاع الصحة ، قائلا: "إن الحفاظ على الأوضاع القائمة وتحسينها يتطلب الالتزام بكافة الإجراءات الصحية ، إلى جانب إشراف صارم من قبل الجهات المعنية".

وشدد رئيسي: "نظرا للانخفاض الكبير في عدد الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ، من الضروري الحفاظ على الظروف القائمة وتحسينها والالتزام الصارم بالإجراءات الصحية واستمرار المراقبة".

روابط ذات صلة

انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ولادة طفلة أوغندية في طائرة قطرية فوق أجواء مصر

إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات.. "لو كل العرب زي دبي"

تركيا.. إلغاء إلزامية اختبارات كورونا في مجالات عديدة

هكذا احرج نجم التنس العالمي آندي موراي محمد ابن سلمان!

في تعليق على زيارة رئيسي المرتقبة لروسيا المتحدث باسم الحكومة الايرانية: ننتهج دبلوماسية شاملة وقائمة على النتائج

رئيسي: الحفاظ على الوضع الحالي وتحسينه يتطلب الالتزام بالإجراءات الصحية 