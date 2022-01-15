هكذا احرج نجم التنس العالمي آندي موراي محمد ابن سلمان!

العالم- السعودية

وقالت الصحيفة نقلا عن مات جينتري وكيل أعمال اللاعب المعتزل آندي موراي إن الأخير رفض سابقا رقما مكونا من سبعة أرقام للعب مباراة في السعودية.

وأوضح “جينتري” من ملبورن الإسترالية قبيل افتتاح بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: “إذا كنت اللاعب رقم 1 سابقا في العالم فمن المحتمل أن تكسب مليون دولار ومليوني دولار مقابل مباراة استعراضية في الشرق الأوسط … هذا عرض مخصص للأسماء الكبيرة من اللاعبين العالميين”.

كما أكد وكيل اللاعب آندي مواري بأن موكله غير مهتم بهذه العروض للعب مباراة استعراضية في السعودية، مردفا: “لقد رفض عروضا من السعودية ولا أعتقد أنه سيلعب هناك … كما لا أعتقد أنه خائف من التعبير عن رأيه في ذلك”.

وآندي موراي الذي أعلن اعتزاله عام 2019 بسبب الإصابة قبل أن يعود لملاعب كرة المضرب سبق أن حقق 3 ألقاب من بطولات الغراند سلام الكبرى.

في 2018، كان من المقرر أن يلعب النجم نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال في مباراة استعراضية لكرة المضرب بالسعودية لكن هذا الحدث ألغي بسبب إصابة النجم الإسباني. كذلك رفض النجم روجيه فيدرر عرضا مماثلا حينها.

وتجتذب السعودية كبرى الأحداث الرياضية العالمية لتنظيمها على أرضها خلال السنوات الأخيرة ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بشكل أساسي.

وتتهم السعودية بمحاولة استخدام “الغسيل الرياضي” لصرف الانتباه عن سجلها في مجال حقوق الإنسان وتحسين سمعة البلاد عالميا.

وتأتي تصريحات وكيل نجم التنس العالمي عقب انتقادات لنشطاء حقوق الإنسان للاتحاد الإسباني لكرة القدم لمنحه الرياض حق استضافة كأس السوبر.