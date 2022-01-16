أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 16 يناير 2022

عصر ايرانيان ..

- قطار الإتفاق الإستراتيجي الطويل الأمد بين إيران والصين يبدأ بالتحرك

كيهان ..

- حركة أنصار الله اليمنية تحذر ... أبراج الإمارات الزجاجية ومنشآتها النفطية في مدى صواريخنا

سياست روز ..

- صنعاء ترد على إدعاءات مجلس الأمن .. السفينة الإماراتية المحتجزة كانت تحمل أسلحة لا لعب أطفال

جوان ..

- حركة الجهاد الاسلامي تعلن دعمها الكامل لإنتفاضة أبناء صحراء النقب مقابل عمليات التهجير الصهيونية

ابتكار ..

- مؤشرات بدء عصيان مدني في السعودية باتت تطفو على السطح

حمايت ..

- حزب الله يوجه أصابع الإتهام نحو أمريكا والسعودية بشن حرب إقتصادية على لبنان

آفتاب يزد..

- لافروف يتحدث عن إيجاد روسيا قنوات إتصال مع أكراد سوريا لحثهم على التباحث مع دمشق

اطلاعات ..

- إقتراب غواصة نووية روسية حاملة للصواريخ من المياه الإقليمية الأمريكية مع تفاقم الأجواء بين البلدين

رسالت ..

- موقف ذليل مقابل الصهاينة .. أردوغان يعزي رئيس الكيان الصهيوني بوفاة والدته

مردم سالاري ..

-مفاوضات فيينا لا ينبغي أن تتحول الى إستنزافية ويجب إلغاء الحظر بالكامل

وطن امروز..

- هجوم بثلاث قذائف صاروخية يستهدف موقعا عسكريا للقوات التركية في محافظة نينوى العراقية

ابرار ..

- إصرار وزير الخارجية الفرنسي على مواصلة لعب الشرطي السيئ في مفاوضات فيينا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( إختبار مصداقية إلغاء الحظر ضرورة ملحة ) .. مفاوضات فيينا تشهد رغم تقدمها مواصلة جهات اوروبية وخصوصا فرنسا تحركات لاقحام قضايا لا ترتبط بالموضوع النووي في مسارها في محاولات متشبثة لاقتطاع تنازلات من ايران . ( إن أمريكا فرضت نحو ألف وخمسمائة نوع من الحظر على إيران منذ إنسحاب ترامب من الإتفاق النووي عام 2017) والترويكا الاوروبية نسقت مواقفها مع واشنطن بشكل كامل في هذا المسار في تنصل صارخ من كل التزاماتها ولكل وعودها لايران , ومن هنا ليس من المنطقي ولا من المعقول ان تثق بلادنا باي اتفاق يتضمن الغاء الحظر من دون اجراء اختبارات لمصدقية الالغاء. ان القوى الغربية تخطئ مرة اخرى اذا ما تصورت بأن مناوراتها في المفاوضات ستدفع بلادنا لتقديم اية تنازلات . فوفدنا المفاوض يتحرك في اطار قانون استراتيجي ينص على الغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الايراني , كما ان بلادنا تتفاوض من موقع قوة تماما حاملة اوراق رابحةعديدة اولها تهميشها للحظر عمليا وتحقيقها لنجاحات اقتصادية وتكنولوجية وبتمتعها بثقل اقليمي ودولي كبير .

جوان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( الطاولة الأمريكية خالية من الخيارات مقابل روسيا ) كتبت صحيفة جوان .. رفضت امريكا وكذلك حلف الناتو ومنظمة الامن والتعاون الاوروبي في مباحثات منفصلة ومباشرة مع روسيا خلال اقل من اسبوع طلب موسكو الحصول على ضمانات بعدم توسع الناتو نحو الشرق وعدم ضم اوكرانيا لعضويته . ( المسألة هنا هي أن أمريكا وحليفاتها رفضتا طلب الضمانات الروسي من دون ان تمتلكا أوراقا واقعية مقابل روسيا المتأهبة ) فامريكا قالت انها لن ترسل قوات الى اوكرانيا لمواجهة اي اكتساح روسي لهذا البلد ,وحلف الناتو قال انه لن يخوض حربا مع روسيا من اجل اوكرانيا, ولوحت امريكا بورقة فرض عقوبات قاسية على روسيا. ان مثل هذا الموقف تعني ببساطة ان امريكا تقف عاجزة هي وحليفاتها الاوروبيات مقابل التفوق الميداني الروسي الكبير بالازمة الاوكرانية وفي المسرح الاوروبي بشكل عام . والتلويح بالعقوبات الاقتصادية مجرد تغطية بائسة لهذا الضعف الامريكي الاوروبي , فبلد بحجم روسيا لن يرتعب مقابل عقوبات اقتصادية في ظل وزنه وثقل علاقاته الدولية .

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( أنصار الله توجه تحذيرات خطيرة للإمارات) ... حذرت صنعاء الامارات العرابية المتحدة من مغبة مواصلة عدوانها الغاشم على اليمن . ( المتحدث بإسم القوات اليمنية المشتركة حذر الإمارات من أن جبهات القتال في اليمن ستتحول الى مقابر لجنودها ولمرتزقتها) العميد يحيى سريع تحدث عن فشل مرتزقة الامارات الذريع في محاور القتال بمحافظة مأرب الاستراتيجية مشيرا الى الحاق الجيش اليمني واللجان الشعبية خسائر فادحة في صفوف مرتزقة الامارات بمأرب . من جانبها حذرت حركة انصار الله من ان منشآت الامارت النفطية وابراجها الزجاجية في مرمى الصواريخ اليمنية . على صعيد اخر نددت صنعاء بالبيان الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي حول السفينة الامارتية المحتجزة مؤكدة انها كانت تحمل اسلحة ومعدات عسكرية وليس لعب اطفال .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( الحرب على اليمن وعجز مجلس الأمن ).. يرتكب التحالف الذي تقوده السعودية في حربها الوحشية على اليمن منذ عام 2015 جرائمة يندى لها جبين البشرية وسط انظار بلدان وشعوب العالم من دون ان يتخذ مجلس الامن الدولي اية مواقف حازمة لوقف هذه الحرب .. ( مجلس الأمن الدولي أصدر سبعة عشر قرارا بشأن الحرب على اليمن منذ بدايتها لم يتضمن أي منها إدانة للمعتدي بالإسم ) ولم تتضمن هذه القرارات اية بنود واقعية وعملية حازمة لايقاف هذه الحرب , والادهى من كل هذا وذالك هو ان بعض بنود هذه البيانات تم صياغتها وكأن الشعب اليمني هو الذي يشن الحرب على السعودية وحليفاتها وليس العكس .ان عجز مجلس الامن الدولي عن اتخاذ مواقف عادلة ومحايدة وحازمة ازاء موضوع الحرب العدوانية التي يشنها التحالف السعودي على اليمن , عامل رئيسي وراء تشجيع هذا التحالف او ما تبقى منه على مواصلة عدوانه الغاشم على الشعب اليمني وبالتالي استمرار وتفاقم الازمة الانسانية الخطيرة باليمن

كيهان ..

في تقريرها ( غواصة نووية روسية تقترب من السواحل الأمريكية) كتبت صحيف كيهان .. هناك تطورات ومستجدات خطيرة على صعيد العلاقات بين روسيا والقوى الغربية بعد فشل المفاوضات بين موسكو وواشنطن وكذلك بين موسكو وحلف الناتو ومنظمة الامن والتعاون الاوروبي , فكل هذه الجهات الغربية رفضت طلب روسيا الداعي بعدم توسع الناتو باوروبا باتجاه الشرق اي نحو حدودها. ( بعد فشل هذه المفاوضات لوحت أمريكا وحليفاتها الغربيات بفرض عقوبات خانقة على روسيا وردت الأخيرة بمناورات قرب أوكرانيا)

وعادت امريكا بالتلويح بطرح الازمة الاوكرانية على مجلس الامن الدولي , وجاء الرد الروسي اكثر حزما بطرح احتمال ارسال قوات روسية وصواريخ الى كوبا وفنزويلا اي الى الباحة الخلفية للولايات المتحدة, كما استهزئت روسيا بالموقف الامريكي عبر ارسال غواضة تحمل صواريخ نووية الى قرب المياه الاقليمية الامريكية .