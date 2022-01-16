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ابرز المعلومات المثيرة في مذكرات رئيس الوزراء الليبي الاسبق

ابرز المعلومات المثيرة في مذكرات رئيس الوزراء الليبي الاسبق
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

عبد السلام جلود رئيس وزراء ليبيا الأسبق كان من الضباط البارزين ممن شاركوا في ثورة الفاتح من  سبتمبر 1969. وظل طويلا في مواقع الحكم في بلاده بقيادة معمّر القذافي. اعتبر الرجل الثاني في ليبيا، فقد تولى مهام ومناصب حساسة في النظام: وزير الداخلية والحكم المحلي، المالية، الاقتصاد والصناعة، وعضو الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام (مجلس الرئاسة)، فضلا عن أن له أدواره في ملفات عربية مهمة.

العالم - انفوغرافيك

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