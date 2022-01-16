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السيد الصدر يجدد تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية

السيد الصدر يجدد تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

جدد زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، تأكيداته بشأن حكومة إغلبية وطنية.

العالم-العراق

وقال الصدر في وثيقة، "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".

وكان الصدر قد التقى يوم أمس، برئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزله بالحنانة.

إلى ذلك، قال عضو الاطار التنسيقي رسول راضي، انه "خلال الايام المقبلة سيكون هناك تقارب بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتوحيد الصف الشيعي".

وأضاف راضي في حديث للسومرية نيوز، "نلاحظ بدء مفاوضات بين العديد من الاطراف، وابرزها وفد زيارة وفد من الاطار، يوم امس، برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتقريب وجهات النظر حول تشكيل الكتلة الاكبر وتوحيد البيت الشيعي".

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السيد الصدر يجدد تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية