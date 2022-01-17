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بالفيديو.. قيادي في حركة الشعب التونسية:

الرئيس سعيد استجاب لكل مطالب الشعب التونسي في الإصلاح

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة الشعب التونسية محمد شبشوب ان الرئيس قيس سعيد مازال يحظى بشعبية كبيرة من قبل الشعب التونسي.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف شبشوب ان الرئيس قيس سعيد خلص الشعب التونسي من ما أسماها بثورة الاخوان التي حكمت البلاد عشر سنوات. مؤكدا ان الرئيس سعيد بخطوته استجاب لكل مطالب الشعب التونسي في الاصلاح.

شبشوب اشار الى ان حركة الشعب أول من دعم اجراءات الرئيس قيس سعيد مؤكدا ان هذه الاجراءات سوف تحقق كل ما هو اجتماعي في البلاد. وان الرئيس سعيد كان شجاعا باتخاذه هذه الاجراءات رغم تحركات المعارضة الباحثة عن كراسي جديدة في المنظومة السياسية الجديدة في تونس.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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