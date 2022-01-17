أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين17يناير 2022

رسالت ..

بدء فصل جديد في العلاقات الإيرانية الصينية بدخول الإتفاق الإستراتيجي المشترك مسار التنفيذ

اطلاعات ..

الوزير عبد اللهيان .. الغارات الصهيونية وتواجد القوات الأمريكية أبرز العوائق أمام المسار السياسي بسوريا

آفتاب يزد ..

إستئناف مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي اليوم بعودة رؤساء وفود التفاوض

ابتكار ..

مؤشرات إيجابية تطفو على السطح تزيد من إحتمال التوصل لإتفاق بفيينا الأسبوع المقبل

حمايت ..

التحالف السعودي يذعن لواقع تحقيق القوات اليمنية المشتركة إنتصارات حاسمة بمحافظة مأرب

جمهوري اسلامي ..

ترامب يعترف بتحول أمريكا إلى أضحوكة ومدعاة لسخرية العالم كله

مردم سالاري ..

إستطلاعات الرأي بأمريكا تعكس تراجع فرص بقاء بايدن لولاية رئاسية ثانية وضعف الديمقراطيين

خراسان ..

إنخفاض كبير في حجم الإستثمارات الأجنبية في السعودية وشركات أمريكية تسحب رساميلها

جوان ..

حزب الله وحركة أمل يبديان إستعدادهما للمشاركة بأول إجتماع للحكومة اللبنانية بعد توقف الإجتماعات لشهرين

عصر ايرانيان ...

القوى الغربية تحاول الإصطياد في مياه مفاوضات فيينا العكرة رغم ضعف موقفها التفاوضي

ابرار ..

محافل نيابية بمجلس الشورى تؤكد أن الإتفاق الإستراتيجي مع الصين سيهمش الحظر الأمريكي تماما

كيهان ..

ظهور مؤشرات حول قرب إندلاع حرب أهلية بأمريكا بتصعيد ترامب تهديداته بإستعادة البيت الأبيض

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها( خدمات عباس المجانية لتل أبيب )..اعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الغاء اجتماع بالغ الاهمية للجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة قوى وتنظيمات فلسطينية اخرى , وذلك رغبة منه في تفادي اغضاب تل ابيب وواشنطن .

إن هذا الإجتماع كان سيبحث موضوع وقف كل أشكال التعامل مع سلطات الإحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة وبذلك تراجع عباس عن تصريحاته النارية التي اطلقها في خطابه بالجمعية العامة للامم المتحدة العام الماضي بشأن ضرورة انسحاب القوات الصهيونية الى خطوط عام 1967 بما في ذلك الانسحاب من القدس الشرقية ايضا. ان وراء هذا التراجع وحسب محافل فلسطينية واخرى بتل ابيب نفسها , رغبة عباس في تعزيز جسور الارتباط مع الكيان الصهيوني خاصة بعد لقائه العجيب مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في منزل الاخير بفلسطين المحتلة .

ان عباس يفرط بمثل هذه المواقف بالحق الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية برمتها .

رسالت ..

وجهت صحيفة رسالت انتقادات لاذعة لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان وكتبت الصحيفة في مقالها ( هل لودريان وزير خارجية فرنسا أم " إسرائيل " ؟) ..فرنسا تواصل لعب دور الشرطي السيئ في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي , وهو نفس الدور الذي لعبته في المفاوضات التي انتهت بتوقيع الاتفاق النووي عام 2015 .

تصريحات الوزير لودريان الإستفزازية الأخيرة بشأن إيران ومفاوضات فيينا تعكس وجود طبخة بين باريس وتل أبيب طبخة تستهدف تصعيد الضغوط النفسية على ايران , فالوزير لودريان ابدى استياءه مما وصفه ببطئ مفاوضات فيينا ملوحا بعدم جدواها في محاولة منه لالقاء المسؤولية على كاهل ايران في اطار هذه الطبخة وذلك لدفع بلادنا لتقديم تنازلات ما يأملها الغرب والكيان الصهيوني او في غير هذه الحالة لدفع المفاوضات لطريق مسدود لايجاد تكتل دولي ضد ايران .

ولا ينسى احد ان الرئيس الفرنسي نفسه وعد ترامب قبل سقوط الاخير ووعد نتياهو بالعمل على تغيير الاتفاق النووي ليشمل قضايا سيادية ايرانية .

حمايت ...

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( تحرك قطارة إنهيار حكومة بينيت ) كتبت صحيفة حمايت .. حكومة نفتالي بينيت الائتلافية الهشة قد تسقط وتنهار اسرع من كل التوقعات.

إن محافل إعلامية بفلسطين المحتلة ترى أن فضيحة الفساد الخاصة بشراء غواصات ألمانية ستأخذ بتلابيب حكومة بينيت أيضا حيث من المقرر ان يدلي رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو باعترافات للمدعي العام في الكيان الصهيوني حول هذه الفضيحة مقابل صفقة مع القضاء, وهي اعترافات قد تكشف عن تورط شخصيات رئيسية في الاحزاب المشاركة في ائتلاف حكومة بينيت- لابيد الهشة وبالتالي تسريع سقوطها.

خراسان ..

في الشان اللبناني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( سلامة , محور جديد للخلافات بلبنان ).. اتسعت دائرة الخلافات بين مختلف القوى والتيارات السياسية بلبنان حول رئيس البنك المركزي رياض سلامة بعد صدور حكم قضائي بحقه يحظر عليه الخروج من البلاد.

إن التيار السياسي الذي يميل للغرب يدعم سلامة فيما يطرح تيار المقاومة وقوى سياسية أخرى مأخذا جديا ضده وهي مآخذ تتحدث عن تورطه بصفقات وقضايا فساد مالي وكونه اي رئيس البنك المركزي اللبناني مجرد اداة لتنفيذ وصفات جهات اجنبية ادت عمليا الى تفاقم ازمات لبنان الاقصادية والمعيشية.

ان موضوع سلامة الذي هدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي نفسه بالاستقالة من منصبه في حالة ادانته وعزله, اضاف قضية اخرى الى قائمة القضايا العالقة بين القوى والتيارات السياسية في الساحة اللبنانية .

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا يحمل عنوان ( إنشقاقات في صفوف حركة طالبان ) .. كشفت المواجهات الدامية التي وقعت مؤخرا في ولاية فارياب شمال افغانستان بين مسلحين اوزبك بحركة طالبان واخرين من عرقية البشتون عن وجود تصدع خطير في حركة طالبان .

هذا التصدع كان متوقعا منذ سيطرة الحركة على كابول وسائر أرجاء أفغانستان وتشكيلها حكومة بشتونية بإمتياز ان الحرب كانت تغطي على واقع وجود ارضيات تصدع وانشقاقات عرقية في حركة طالبان التي يغلب عليها الطابع البشتوني , ومع انتهاء الحرب وسيطرة الحركة بدأت مؤشرات هذا التصدع تطفو على السطح .

وتقول محافل خبرية دولية ان معارك فارياب اوقعت قتلى وجرحى من الجانبين وان هناك اعمال تمرد داخل حركة طالبان من قبل عناصر من الاوزبك والتاجيك في الولايات الشمالية بشكل عام.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في تقريرها ( أوكرانيا تعيد تأهيل ملاجئ الحرب الباردة ).. اعلنت الحكومة الاوكرانية عن اعادة تاهيل ملاجئ في العاصمة كييف تعود لحقبة الحرب الباردة تم تحويلها الى اماكن سياحية بعد انتهاء تلك الحقبة واستقلال اوكرانيا مطلع تسعينيات القرن الماضي اثر انهيار الاتحاد السوفيتي.

إن أوكرانيا تتحرك وكأن الحرب مع روسيا واقعة لامحالة وذلك وسط أجواء مخاوف تعززها مزاعم غربية من إكتساح روسي والحكومة الاوكرانية تعتزم اعادة تأهيل مئآت الملاجئ السابقة في مختلف المدن ايضا في تحرك احترازي مقابل حشود روسية ضخمة قرب اراضيها , حشود تؤكد موسكو بأنها لمواجهة خطط لحلف الناتو للتوسع نحو الشرق ولا ترتبط بوجود مخطط لاكتساح اوكرانيا.