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انخفاض عدد الوفيات بكورونا في ايران الى 20 حالة

انخفاض عدد الوفيات بكورونا في ايران الى 20 حالة
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن انخفاض حصيلة وفيات كورونا في ايران خلال الـ24 ساعة الماضية الى 20 حالة.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي ان اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاثنين وصل الى 132 الف و95 شخص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 3163 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و224 الاف 196 اشخاص.

وأضافت أن الف و 313 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و66 الفا و 819 شخصا لغاية الآن.

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