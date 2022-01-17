جرعة "سبايكوجن" تزيد الاجسام المضادة المعادلة أكثر من 25 ضعفا

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وأضاف الدكتور بيام طبرسي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين: تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يعتمد تطعيمهم الأولي على فيروس معطل طوروا أكثر من 25 مرة من الأجسام المضادة المعطلة عن طريق حقن الجرعة الثالثة من لقاح سبايكوجن.

وتابع: جرعة لقاح السبايكوجن جيدة جدا ويمكن استخدام هذا اللقاح كجرعة ثالثة لجميع اللقاحات وخاصة لقاحات الفيروس المعطّل.

وأشار الباحث الرئيسي في الخطة الدراسية للقاح سباكوجن انه تم إضافة اللقاح إلى سلة اللقاحات الموجودة في البلاد . ومع إضافة هذا اللقاح ، يكون لدى الناس خيارات أكثر للحقن، وخاصة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وقال الدكتور طبرسي إن القاحات البروتينية لها آثار جانبية قليلة جدا ، واضاف أن هذه اللقاحات تقوي جهاز المناعة عند استخدامها في الجرعات المعززة . قد لا تكون الحقن المتكررة لبعض اللقاحات، مثل عصيات الناقل (الفيروس المعطل) مفيدة، ولكن من الممكن استخدام لقاح البروتين الجديد بسبب قلة آثاره الجانبية .

وعن تأثير اللقاحات على أوميكرون قال: هذه سلالة جديدة ، والبحث مستمر في تأثير اللقاحات على هذه السلالة. في حالة سلالة أوميكرون ، فقد تبين أن أولئك الذين يحقنون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا يتمتعون بمستوى أعلى من الأمان. يجب إكمال الدراسات في هذا المجال بحيث يمكن إعادة تصميم اللقاحات الموجودة ضد الأوميكرون إذا لزم الأمر.

واضاف طبرسي : كان هناك سوء فهم حول سبايكوجن بأن هذا اللقاح قد لا يتم حقنه في المرضى الأساسيين ، بينما في المرحلة الثالثة من الدراسة ، كان حوالي 7700 مشارك يعانون من أمراض كامنة ولم تكن هناك قيود على حقنهم.

من جانبها قالت الدكتورة ساغر براتي ، المسؤولة العلمية بقسم البحث والتطوير للقاح السبيكوجين (لقاح كورونا الإيراني الأسترالي) ، في هذا المؤتمر الصحفي: تظهر نتائج دراسة الجرعة المعززة لهذا اللقاح أن الأشخاص الذين استند لقاحهم الأولي القابل للحقن على بروتين مؤتلف سيحصلون على زيادة تقارب 11 ضعفا في الجسم المضاد المعادل عن طريق حقن جرعة معززة من اللقاح.

وأضافت: في الأشخاص الذين استند تطعيمهم الأولي على منصة الناقلات (الفيروس المعطل) مثل Astarazenka و Sputnik ، كان هناك حوالي 14 ضعفا في تحييد الأجسام المضادة.

وأضافت هذهخ الباحثة : الأشخاص الذين استند تطعيمهم الأولي على فيروس معطل مثل Sinofarm و Barakat ، مع حقن الجرعة الثالثة من لقاح spicogen زاد بأكثر من 25 ضعف الجسم المضاد المعادل لديهم.

وقالت براتي ان هذا اللقاح هو نتيجة تعاون بين شركة "سيناجن" في إيران وشركة لقاحات "وكسين" الأسترالية . واضاف: نظرا لان شركة سينا جن لديها تاريخ طويل في إنتاج الأدوية البروتينية، بما في ذلك الأدوية المستخدمة لعلاج مرض التصلب العصبي المتعدد والسرطان وما إلى ذلك ، فانها تمتلك البنية التحتية لإنتاج منتجات البروتين.

وتابعت قائلة : أجريت الدراسات والاختبارات الحيوانية للقاح سبايكوجن في أستراليا وامريكا ، وتم نشر مقالتها في مجلات مرموقة. في دراسة الفئران والسنغب، كان اللقاح آمنا تماما وجيد التحمل وناجحا من حيث التحصين.

وأكد : وفقا للنتائج الإيجابية للدراسات الحيوانية لهذا اللقاح ، تم إجراء دراسات المرحلة الأولى من لقاح spicogen في أستراليا على 40 متطوعا سليما تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عاما بهدف اختبار الامان وبحسب النتائج فقد كان اللقاح آمنا بالكامل.

وتابعت براتي : وفقا للنتائج الإيجابية لدراسات المرحلة الأولى ، تم عرض النتائج على إدارة الغذاء والدواء الإيرانية وتم إصدار الإذن ببدء المرحلة الثانية للاختبار على 400 شخص في إيران.

ولفت إلى أن نتائج دراسة المرحلة الثانية من الاختبار البشري لهذا اللقاح أظهرت أن لقاح سبايكوجن استطاع أن يخلق تحصينا بنسبة 87٪. وتم اختبار مصل الأفراد الذين تم تلقيحهم أيضا في وجود طفرات مختلفة مثل بيتا وجاما ودلتا ولامبدا ، والتي كان لها معادلة مواتية.

وقالت الباحثة: بعد المرحلة الثانية ، صدرت رخصة البدء بالمرحلة الثالثة من قبل إدارة الغذاء والدواء إلى 16876 شخصا. بدأت هذه الدراسة عندما كانت البلاد تواجه الدلتا. نتيجة لذلك ، كانت الفعالية المحسوبة في هذه المرحلة في هذا الجانب مرضية، وهو أمر تم تاييده .

وأضاف براتي: بعد المرحلة الثالثة ، أجريت دراسة وصف spicogen كجرعة معززة على 300 متطوع. إحدى النقاط المهمة للدراسة هي الدراسة التي أجريت على مختلف الفئات العمرية من 18 إلى 90 عاما ، والذين يعانون من أمراض كامنة مختلفة مثل مرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض الشريان التاجي ، وما إلى ذلك ، ونتيجة لذلك ، يمكن أن تكون دراسة مرحلة التعزيز معممة لعامة السكان.

يشار الى ان سبايكوجن هي وحدة فرعية من لقاحات البروتين المؤتلف. يشبه البروتين المركب بروتين سبايك لفيروس SARS-CoV-2 ، والذي تم تعديله وراثيا وتنقيته وجاهز للاستخدام بواسطة خلايا معينة.