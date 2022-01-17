العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "حديث البحرين" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف الشيخ عبد الله الصالح ان هناك حالة عداء موجودة بين الشعب البحريني والنظام الخليفي وذلك بسبب مطالبة الشعب البحريني بالاستقلال وان النظام يريد ان يبقى على علاقاته الاستعمارية مع بريطانيا وغيرهم.

الشيخ عبد الله الصالح اكد ان الشعب البحريني ينشد التقدم في جميع مجالات الحياة وان النظام يريد ان يرهن مستقبل البلاد وسوق البلاد وخيرات البلاد للأجانب. مشيرا الى ان الشعب البحريني يطالب بالانتماء الى عمقه العربي والاسلامي وان النظام يتطلع دائما الى عمقه الاستعماري والاستكباري والصهيوني الذي تعكسه العلاقات في الآونة الاخيرة بين النظام والصهاينة.

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