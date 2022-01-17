الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٥:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الطاقة : ايران مستعدة لابرام وثيقة شاملة للتبادل التجاري مع العراق

وزير الطاقة : ايران مستعدة لابرام وثيقة شاملة للتبادل التجاري مع العراق
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الطاقة، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران والعراق "علي اكبر محرابيان" : ان طهران مستعدة لابرام وثيقة شاملة في مجال التبادل التجاري مع بغداد.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع، اليوم الاثنين، بين وزير الطاقة الايراني ومستشار رئيس الوزراء العراقي "رشيد المعموري" الذي يزور طهران حاليا.

ولفت "محرابيان" الى "التعامل الجيد" بين ايران والعراق؛ معربا عن امله بان تؤدي هذه الاواصر الى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مجال الطاقة الكهربائية وبما يخدم مصالح كلا البلدين.

وذكر، بان ايران جاهزة في اطار برنامج عمل طويل الامد، على تلبية احتياجات العراق في مجال الكهرباء، على مدى 20 عاما قادمة.

كما لفت الى ترحيب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغبته في توسيع العلاقات الخارجية مع بلدان المنطقة، وتاكيدا دول الجوار.

من جانبه، اشار "المعموري" الى نمو التعاون الاقتصادي بين العراق والجمهورية الاسلامية خلال السنوات الاخيرة؛ متطلعا في لقائه وزير الطاقة الايراني، الى توسيع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر خلال الفترة المستقبلية.

وقدم المستشار العراقي، شرحا حول طريق شلمجة – البصرة السككي، ونمو التعامل التجاري بين البلدين؛ معربا عن امله في تسديد كافة الديون المستحقة قريبا.

وفي الختام، اتفق محرابيان والمعموري على اعداد 3 مسودات في غضون اسبوع واحد، لتضاف الى اتفاقية بيع الكهرباء الموقعة بين شركة "توانير" الايرانية مع للعراق؛ على ان تسلم الى الجانب العراقي للنظر والبتّ فيها.

روابط ذات صلة

المحطات الكهروحرارية تبلغ مستوى 70 الف ميغاواط في ايران

ايران وتركمنستان تبحثان تطوير التعاون في مجال الطاقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بثينة شعبان: إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-01-2021

شاهد..الاحتلال يقوم بأكبر عملية تهجير بحي الشيخ جراح

وزير الطاقة : ايران مستعدة لابرام وثيقة شاملة للتبادل التجاري مع العراق

المفوضية العراقية تعلن اختيار رئيس جديد للإدارة الانتخابية

الرئيس الصيني: المواجهة في السياسة الدولية سوف تؤدي لوقوع كارثة