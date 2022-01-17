وزير الطاقة : ايران مستعدة لابرام وثيقة شاملة للتبادل التجاري مع العراق

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع، اليوم الاثنين، بين وزير الطاقة الايراني ومستشار رئيس الوزراء العراقي "رشيد المعموري" الذي يزور طهران حاليا.

ولفت "محرابيان" الى "التعامل الجيد" بين ايران والعراق؛ معربا عن امله بان تؤدي هذه الاواصر الى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مجال الطاقة الكهربائية وبما يخدم مصالح كلا البلدين.

وذكر، بان ايران جاهزة في اطار برنامج عمل طويل الامد، على تلبية احتياجات العراق في مجال الكهرباء، على مدى 20 عاما قادمة.

كما لفت الى ترحيب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغبته في توسيع العلاقات الخارجية مع بلدان المنطقة، وتاكيدا دول الجوار.

من جانبه، اشار "المعموري" الى نمو التعاون الاقتصادي بين العراق والجمهورية الاسلامية خلال السنوات الاخيرة؛ متطلعا في لقائه وزير الطاقة الايراني، الى توسيع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر خلال الفترة المستقبلية.

وقدم المستشار العراقي، شرحا حول طريق شلمجة – البصرة السككي، ونمو التعامل التجاري بين البلدين؛ معربا عن امله في تسديد كافة الديون المستحقة قريبا.

وفي الختام، اتفق محرابيان والمعموري على اعداد 3 مسودات في غضون اسبوع واحد، لتضاف الى اتفاقية بيع الكهرباء الموقعة بين شركة "توانير" الايرانية مع للعراق؛ على ان تسلم الى الجانب العراقي للنظر والبتّ فيها.