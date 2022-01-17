الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ما هو سر تنامي وتطور المقاومة الفلسطينية؟

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

رصدت العين الاسرائيلية مسار المقاومة الفلسطينية وناقشت تناميها وتطورها وتداعيات ذلك على أمن الكيان الاسرائيلي.

العالم – العين الإسرائيلية

العين الإسرائيلية كشفت عن قلق من تصاعد قوات المقاومة وتكتيكاتها بما يؤشر عن مخاطر وجودية للكيان فيما لو استمرت عمليات المقاومة ولا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهة اخرى صوبت التلفزة العبرية على التهديدات الاسرائيلية لإيران على خلفية برنامجها النووي وثبات مواقفها في مباحثات فيينا.

برنامج "العين الإسرائيلية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش جهوزية المقاومة والتهديدات الاسرائيلية لإيران.

التفاصيل في ياق الفيديو المرفق..

ضيف الحلقة:

د. نزيه منصور – نائب سابق في البرلمان اللبناني

روابط ذات صلة

رصد طائرة حفتر في 'اسرائيل' ..ماذا يفعل الدبيبة وحفتر هناك؟!

هكذا تعمل 'إسرائيل' على 'ترويض' العقل العربي للقبول بها!

'سوروس' وتحويل "منظمات المجتمع المدني" الى حصان طراودة أمريكي

إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات.. "لو كل العرب زي دبي"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. برلماني لبناني: الحروب الإسرائيلية لن تؤدي الى استقرار الكيان المحتل

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. أين وصل الحراك السياسي في العراق؟ومليونيات السودان

السودان: رئيس مجلس السيادة يترأس الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع

وكالة بلومبيرغ : الهجوم على أبو ظبي الاكبر من نوعه

المشاط يحذر الإمارات من المخاطر الاقتصادية إذا استمر العدوان على اليمن

ثلاثة قتلى في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في الخرطوم