ما هو سر تنامي وتطور المقاومة الفلسطينية؟

العالم – العين الإسرائيلية

العين الإسرائيلية كشفت عن قلق من تصاعد قوات المقاومة وتكتيكاتها بما يؤشر عن مخاطر وجودية للكيان فيما لو استمرت عمليات المقاومة ولا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهة اخرى صوبت التلفزة العبرية على التهديدات الاسرائيلية لإيران على خلفية برنامجها النووي وثبات مواقفها في مباحثات فيينا.

برنامج "العين الإسرائيلية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش جهوزية المقاومة والتهديدات الاسرائيلية لإيران.

التفاصيل في ياق الفيديو المرفق..

ضيف الحلقة:

د. نزيه منصور – نائب سابق في البرلمان اللبناني