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علي باباجان: حكومة أردوغان فقدت السيطرة على الاقتصاد

علي باباجان: حكومة أردوغان فقدت السيطرة على الاقتصاد
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي علي باباجان، أن البلاد بحاجة لبديل جيد عن الحكومة الحالية، التي فقدت السيطرة على الاقتصاد.

العالم-تركيا

وقال خلال لقاء بمؤيديه في منطقة أيوب سلطان في إسطنبول، إن "الحكومة فقدت السيطرة على الاقتصاد، لذلك ظهر حزب (الديمقراطية والتقدم)".

وأشار إلى أن أسعار الخدمات زادت في تركيا، وخاصة خلال هذا العام الذي سجل زيادة لم تشهدها البلاد من قبل.

وذكر أن "أهم احتياجات للطلاب هي الطعام والسكن، وبسبب ارتفاع الأسعار، هناك العديد من العائلات التي لا تستطيع إرسال أبنائها إلى الجامعة".

وتساءل باباجان في وقت سابق عن "مبررات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء".

وقال: "نيران الكهرباء تلتهم المنازل والسلطة الحاكمة لا تزال عاجزة عن إيجاد عدو وهمي تسند إليه سبب الارتفاع الجنوني هذا.. أهي بسبب القوى الخارجية أم بسبب تخزين البضائع؟.. لا تبحثوا يمينا ويسارا، فأنا أقولها صراحة: 84 مليون تركي يدفعون ثمن خطأ شخص واحد".

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علي باباجان: حكومة أردوغان فقدت السيطرة على الاقتصاد

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