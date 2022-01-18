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بعد هطول الثلوج.. السليمانية تسجل أدنى درجة حرارة في العراق

بعد هطول الثلوج.. السليمانية تسجل أدنى درجة حرارة في العراق
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

افاد متنبئ جوي، اليوم الثلاثاء، أن محافظة السليمانية في شمال العراق، سجلت درجات حرارة متدنية بعد هطول الثلوج. 

العالم-العراق

وكتب المتنبئ الجوي صادق عطية؛ أن مدينة السليمانية سجلت صباح اليوم الثلاثاء (-13°م) تحت الصفر.

وأضاف عطية؛ أن العاصمة بغداد سجلت (-1)°م كما سجلت البصرة (7)°م، فيما سجلت الرطبة غربي العراق (-5)°م تحت الصفر.

وأوضح عطية أن البرد والانجماد يطال مناطق واسعة من مدن العراق ويستمر لغاية منتصف الأسبوع المقبل.

وشهدت عدة مناطق في منطقة كردستان العراق، هطول كميات من الثلوج وكثافة في بعض المناطق، ما أدى إلى خروج عدد من الطرق الرئيسة عن الخدمة، وتعطيل عدد من القطاعات.

ووصلت كثافة الثلوج المتساقطة الى ارتفاع خمسة عشر سنتيمترا بين محافظة السليمانية وقضاء دربنديخان في حين دعت السلطات المحلية المواطنين الى عدم مغادرة منازلهم الا في حالات الضرورة القصوى.

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بعد هطول الثلوج.. السليمانية تسجل أدنى درجة حرارة في العراق

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