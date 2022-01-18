تجارة ايران مع اعضاء منظمة " ايكو" تتخطى 11.7 مليار دولار

العالم - ايران

وأوضح " روح الله لطيفي" في بيان اليوم الثلاثاء، أن التبادل التجاري بلغ بين ايران (عضو ايكو) والاعضاء التسعة الاخرين سجل 23.24 مليون طن باكثر من 11.754 مليار دولار بنمو سعري 42 بالمئة وكمّي 30 بالمئة على اساس سنوي.

وأشار أن الصادرات الايرانية - لكل من تركيا وافغانستان وباكستان وآذربيجان واوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزيا - بلغت 19 مليونا و856 الفا و531 طنا من السلع باكثر من 7.640 مليار دولار بنمو سعري 52 بالمئة وكمّي 41 بالمئة.

وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من ايران بـ 4.131 مليار دولار تلتها أفغانستان بـ 1.412 مليار دولار وباكستان 911 مليون دولار.

وحلت بالمرتبة الرابعة الى التاسعة كل من آذربيجان 388 مليون دولار واوزبكستان 310 ملايين دولار وتركمانستان 240 مليونا وكازاخستان 133 مليونا وقرغيزيا 62 مليونا وطاجيكستان 54 مليون دولار.

بالمقابل أكد متحدث الجمارك أن واردات ايران من بقية الاعضاء سجلت 3 ملايين و383 الفا و507 أطنان من السلع باكثر من 4.112 مليار دولار في الشهور التسعة المذكورة، بانخفاض كمّي 12 بالمئة وزيادة سعرية 27 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة 2020.