اليمن يؤدب الامارات بعد السعودية

العالم - نبض السوشيال

المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، كشف اليوم الثلاثاء عن نوعية الصواريخ والطائرات التي ضربت عمق العدو الإماراتي موضحا في بيان مقتضب، أن ‏الصواريخ التي تم استخدامها في ‎عملية إعصار اليمن هي صواريخ مجنحة نوع قدس٢ استهدفت مصفاة النفط في المصفح ومطار أبوظبي بأربعة صواريخ.

وأشار العميد إلى أن الطيران المسير استهدف عددا من الأهداف الحساسة والهامة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد 3 المسيرة.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد اعلنت في وقت سابق من يوم أمس الأثنين، عن تنفيذ عملية “إعصار اليمن” العسكرية في عمق العدو الإماراتي، رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، حيث أوضح العميد سريع في بيان، أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية وناجحة استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبوظبي وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية المهمة والحساسة.

وقال العميد سريع “إن القوات المسلحة وهي تنفذ اليوم ما وعدت به تجدد تحذيرها لدول العدوان بأنها ستتلقى المزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة “، كما حذر الشركات الأجنبية والمواطنين والمقيمين في دولة العدو الإماراتي بالابتعاد عن المواقع والمنشآت الحيوية حفاظاً على سلامتهم، مضيفا قوله: لن نتردد في توسيع بنك الأهداف ليشمل مواقع ومنشآت أكثر أهمية خلال الفترة المقبلة”.

وبذلك فقد اعلنت القوات المسلحة اليمنية بأن الإمارات دويلة غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن.

نتابع الان وضمن حلقة اليوم من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي غرد بها الناشطون اليمنيون والمناصرون لهم من العرب والمسلمين اثر اعلان استهداف الامارات ضمن عملية (إعصار اليمن)..

من العراق.. غرد حساب الناشط العراقي (احمد الموسوي - Ahmad Almusawi) قائلا: أنا عرقي واعلن ان ضربة #اليمن لـ #الامارات تمثلني #تحية_عراقية_لليمن #عملية_إعصار_اليمن #اليمن_يؤدب_الامارات #اليمن_يؤدب_الجبابرة #كلاب_الامارات_تعوي #اليمن_يؤدب_السعودية #اليمن_يؤدب_السعودية_والامارات

من الصومال... غرد الناشط الصومالي (عبد الرشيد ميسي - Abdirashid Mise) الذي عرف عن نفسه في ملفه الشخصي بتويتر بانه ناشط سياسي صومالي وخبير وسائل الإعلام وإستراتيجي سياسي في عموم افريقيا والناقد والشاعر الثوري والكاتب المسرحي البدوي (Political Activist| Media-savvy| Political Strategist| Pan Africanist| Critic| Revolutionaryl Poet| Playwright| Nomad| RT≠END.VWS Mine)

وقال (عبد الرشيد ميسي - Abdirashid Mise) في تغريدته: يجب على جميع الرعايا الأجانب والشركات الأجنبية مغادرة الإمارات العربية المتحدة على الفور. #UAEIsNotSafe # اليمن_يؤدب_الامارات # الإمارات_ليست_آمنة # اليمن # الامارات

(All foreign nationals and foreign companies should leave #UAE immediately. #UAEIsNotSafe

ي

من لبنان .. غرد حساب الناشط اللبناني الشيخ (حسن زين الدين) تغريدتين قال في الاولى:

الرد الإجرامي بارتكاب المجازر بحق الأطفال والنساء في اليمن، لا يلغي أثر الصفعة التي تلقّاها عملاء التطبيع في #عملية_إعصار_اليمن، بل تضيف إليها إعلان خساستهم وجبنهم وتسافلهم الأخلاقي.. كونوا على الموعد ولا ترفعوا أصواتكم بالعواء عند موعد الثأر القادم..!

وقال الشيخ (حسن زين الدين) في تغريدته الثانية :

أنا مع الحياد في قضيّة #عملية_إعصار_اليمن، فسوف أكتفي بمباركة شجاعة أهل الحكمة والإيمان وبإعلان فرحي لتمريغهم أنوف أمراء الإمارات بالتراب، فقط

من مصر... غرد حساب المواطن المصري (الشحات شتا (من الأنصار) والذي عرف عن نفسه في ملفه الشخصي انه (كاتب مصري مناهض للعدوان الاجرامي على يمن الحكمه والايمان) قائلا:

#عملية_إعصار_اليمن من مصراعلن مباركتي الكامله وتاييدي الكامل لعملية اعصار اليمن والتي جائت ردا علي جرائم مشيخة المؤامرات بحق الشعب اليمني

من العراق.. نشر حساب الناشط والمغرد العراقي (صادق - Sadek) فيديو عن الحرائق في المشتعلة الامارات قائلا: (وإن عدتم عدنا ) ثم كتب يقول "مرحلة تأديب الامارات بدأت" .. #اليمن_يؤدب_الامارات #عملية_أعصار_اليمن

قق

من العراق.. غرد حساب الناشطة العراقية (رشا الخفاجي - Rasha Alkhafaji) قائلا:

ماذا يعني أن تعلن الإمارات دولة غير آمنة ومن قبل من؟ من قبل قيادة إذا قالت صدقت وإذا وعدت أوفت ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الامارات في مهب الريح اقتصاديا وعسكريا. #عملية_اعصار_اليمن

من اليمن... نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة للعميد العسكري في الجيش اليمني (عبدالغني علي الزبيدي) الذي نشر فيديو لناشط اماراتي وجه كلاما لاذعا لمحمد بن زايدا مطالبا اياه الاعتذار ورفع الراية البيضاء، كما غرد العميد قائلا لابن زايد: يامحمد بن زايد أعلن فشلك وانسحب.. قبل الكارثة.

ا