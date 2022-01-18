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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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طهران: إيران لطالما تدعم الحل السياسي القاضي برفع الحصار ووقف الحرب وعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية
الخارجية الأميركية: بلينكن يدعو في اتصال مع لافروف إلى "مسار دبلوماسي" حول أوكرانيا
أ ف ب: إردوغان يدعو روسيا إلى عدم اجتياح أوكرانيا "القوية"
الكرملين: الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والايراني ابراهيم رئيسي سيبحثان غدا في موسكو ايضا تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة
الكرملين: الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والايراني ابراهيم رئيسي سيبحثان غدا في موسكو التعاون الثنائي والقضايا الدولية والاتفاق النووي
الكرملين: الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والايراني ابراهيم رئيسي سيبحثان غدا في موسكو التعاون الثنائي والقضايا الدولية والاتفاق النووي
وصول قوات روسية إلى بيلاروسيا لإجراء مناورات قتالية
إعلام الاحتلال: "إسرائيل" عرضت على ابوظبي المساعدة في التحقيق بالهجوم اليمني
متحدث القوات المسلحة اليمنية: تم استهداف مطار أبو ظبي بصاروخ ذو الفقار الباليستي
وزارة حقوق الانسان اليمنية: كل جرائم العدوان لن تسقط بالتقادم ولن يستطيع المتورطون فيها عدم مواجهة تبعات إجرامهم أو الإفلات من العقاب
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 18-01-2021
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الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.